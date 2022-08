Manchester City heeft de defensie dinsdag versterkt met Sergio Gómez. De linksback komt over van Anderlecht en tekent een vierjarig contract bij de Premier League-club.

Volgens Engelse media is er met de overgang van Gómez een bedrag van 13 miljoen euro gemoeid. De 21-jarige Spanjaard, die de jeugdopleiding van FC Barcelona doorliep, speelde pas een jaar voor Anderlecht. De Belgische topclub nam hem vorige zomer over van Borussia Dortmund.

In zijn eerste en enige volledige seizoen bij Anderlecht kwam Gómez tot 49 officiële wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en vijftien assists leverde. De vleugelverdediger stond tussen 2018 en 2021 onder contract bij Dortmund, dat hem twee seizoenen uitleende aan het Spaanse Huesca.

"Manchester City is het beste team van Engeland. Met Josep Guardiola krijg ik de kans om mezelf te ontwikkelen onder een van de beste managers in de wereld. Dit is een droom die uitkomt", zegt Gómez over zijn transfer.

Met de komst van Gómez heeft Manchester City de zoektocht naar een linksback afgerond, na het vertrek van Oleksandr Zinchenko naar Arsenal. 'The Citizens' waren ook geïnteresseerd in Marc Cucurella van Brighton & Hove Albion, maar de verdediger koos voor een transfer naar Chelsea.

Gómez is de vierde zomeraanwinst van Manchester City. De regerend landskampioen haalde eerder spits Erling Haaland, middenvelder Kalvin Phillips en doelman Stefan Ortega naar het Etihad Stadium.