PSV wacht dinsdagavond in de eerste wedstrijd tegen Rangers FC voor een plek in de groepsfase van de Champions League niet alleen een geduchte tegenstander, maar ook tienduizenden bloedfanatieke fans. Ronald de Boer speelde tussen 2000 en 2004 voor de Schotse topclub en weet wat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij te wachten staat.

"Het was ook mooi om voor FC Barcelona in Camp Nou te spelen en voor Ajax in de ArenA, maar de sfeer is echt het mooiste op Ibrox", zegt De Boer in gesprek met NU.nl. "Als ik nu 23 jaar zou zijn, zou ik daar graag nog een keertje op het voetbalveld willen staan."

Meer dan eens bewees Rangers dat de steun van het eigen publiek doorslaggevend kan zijn. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst maakte in de derde voorronde een 2-0-nederlaag tegen Union Sint-Gillis goed door de return in het Ibrox Stadium met 3-0 te winnen. "De Rangers kunnen je echt opeten. De fans schreeuwen je naar voren en ze peppen je helemaal op."

De Boer vergelijkt het stadion met De Kuip, maar benadrukt wel dat het fanatisme van de Schotse fans in Nederland niet te vinden is. "We zijn daar in Nederland te nuchter voor. In Glasgow juichen ze al als je een sliding maakt of een bal afpakt. De fans zitten zo kort op het veld en het stadion beeft."

"De sfeer tijdens een Europese wedstrijd is te vergelijken met de hectiek tijdens de Old Firm (de competitieontmoeting met Celtic, red.). Al is de sfeer in de Old Firm nog een graadje erger, het beeft nog meer en de hectiek is nog erger. Maar PSV heeft natuurlijk ook in andere stadions gespeeld en is geen kleine club. Ze zullen niet super onder de indruk zijn."

Vooral communiceren zal voor trainer Van Nistelrooij een uitdaging worden in de Schotse voetbaltempel, waar het lastig is om het oorverdovende geluid te overstemmen. "Je kan amper met elkaar praten door alle liederen die worden gezongen", zegt De Boer, die dinsdagavond zelf ook aanwezig is bij de wedstrijd.

Rangers juicht in het Ibrox Stadium na winst (3-0) op Union Sint-Gillis tijdens de derde voorronde van de Champions League. Rangers juicht in het Ibrox Stadium na winst (3-0) op Union Sint-Gillis tijdens de derde voorronde van de Champions League. Foto: Reuters

PSV is voetballend beter dan Rangers

Met Rangers treft PSV de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen. De ploeg van Van Bronckhorst verloor na een slopende penaltyreeks van Eintracht Frankfurt. Na het Europese succes verloor de ploeg twee belangrijke spelers: Calvin Bassey vertrok naar Ajax en Joe Aribo maakte de overstap naar Southampton.

"Technisch is de ploeg nog steeds heel vaardig. Ze hebben ook een goede spits met Malik Tillman, die ze gehuurd hebben van Bayern München. Maar AS Monaco is wel echt een betere ploeg dan Rangers", zegt De Boer over de club uit de Ligue 1, waar PSV in de derde voorronde na verlenging mee afrekende.

De 67-voudig international verwacht in Glasgow het meest van de begeerde Cody Gakpo en spits Luuk de Jong, die deze zomer terugkeerde in het Philips Stadion. "Gakpo kan, als hij in goeden doen is, echt het verschil maken. De Jong is in de Eredivisie goed, maar staat bij Rangers in het strafschopgebied wel tegenover twee gasten met heel wat kracht."

Het eerste duel tussen Rangers en PSV begint dinsdag om 21.00 uur. De return vindt volgende week woensdag plaats in het Philips Stadion. Mocht PSV het tweeluik winnend afsluiten, dan is de club zeker van minimaal 35 miljoen euro.