Go Ahead Eagles-verdediger Mats Deijl is voor drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst. De tuchtcommissie van de KNVB strafte hem vanwege zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen PSV (2-5) van afgelopen zaterdag.

De 25-jarige Deijl werd in Deventer in de 32e minuut uit het veld gestuurd na een harde overtreding op Richard Ledezma. De verdediger probeerde met een sliding de bal voor de voeten van de PSV-middenvelder weg te tikken, maar in plaats daarvan raakte hij vol de enkel van zijn tegenstander.

De schuldbewuste Deijl bood in de rust zijn excuses aan bij Ledezma en ging na afloop van de wedstrijd door het stof in gesprek met ESPN. "Het was niet mijn intentie om hem te raken. Dat zit totaal niet in me, dat kan iedereen beamen. Ik kan het niet meer terugdraaien, maar dit gaat me nooit meer gebeuren."

Ledezma kon de wedstrijd niet meer hervatten na de grove charge van Deijl. PSV maakte maandagavond bekend dat de 21-jarige Amerikaan voorlopig niet in actie kan komen door zijn enkelblessure. Het is niet duidelijk hoelang hij aan de kant staat.

Deijl moet door zijn schorsing de uitwedstrijd tegen FC Groningen (zondag) en het thuisduel met Sparta Rotterdam (zaterdag 27 augustus) aan zich voorbij laten gaan.

Go Ahead Eagles was met tien man kansloos tegen PSV en verloor zo ook de tweede wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg uit Deventer, die de competitie met een 2-0-nederlaag tegen AZ begon, staat laatste.