Jürgen Klopp vindt dat Darwin Núñez zichzelf en Liverpool maandagavond een slechte dienst heeft bewezen door in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (1-1) zijn zelfbeheersing te verliezen. De spits deelde een kopstoot uit en kreeg rood bij 'The Reds', die mede daardoor opnieuw puntenverlies leden.

"Darwin weet dat hij zijn teamgenoten heeft laten zitten", zei Klopp na het 1-1-gelijkspel op Anfield tegen de BBC. "Ik heb het teruggezien en het is een duidelijke rode kaart. Ik zal zeker met hem over zijn actie praten, want hij heeft een fout gemaakt. Maar ik laat hem nu nog maar even met rust."

De 23-jarige Núñez liet zich aan het begin van de tweede helft uit de tent lokken door verdediger Joachim Andersen van Crystal Palace. De oud-speler van FC Twente sprak Núñez aan en gaf hem een klein duwtje, waarna de geïrriteerde Uruguayaan direct reageerde met een kopstoot.

De rode kaart van Núñez kwam op het moment dat Liverpool al tegen een 0-1-achterstand aankeek door een treffer van Wilfried Zaha. Luis Díaz maakte vier minuten na het wegsturen van Núñez weliswaar gelijk, maar Liverpool slaagde er niet meer in de winnende treffer te maken op Anfield.

50 Núñez geeft kopstoot en krijgt rood in eerste thuisduel voor Liverpool

'Dit is niet de reactie die we willen zien'

Klopp vindt het onbegrijpelijk dat Núñez, die deze zomer voor zo'n 75 miljoen euro werd overgenomen van Benfica, zich zo liet kennen. De Duitser kan hierdoor de komende drie Premier League-wedstrijden niet over zijn topaankoop beschikken.

"Het is niet de reactie die we van hem willen zien. Natuurlijk werd hij geprovoceerd, maar dat maakt niet uit. Darwin moet weten dat centrale verdedigers van de tegenpartij hem zullen uitdagen. Andersen kreeg wat hij wilde", zei Klopp, die Núñez in de duels met Manchester United, Bournemouth en Newcastle United moet missen.

"De tijd die hij door zijn schorsing overheeft, zullen we goed gebruiken. We gaan hem fysiek verder trainen. Niet als straf voor wat hij heeft gedaan, maar om hem sterker te maken."

Door het 1-1-gelijkspel tegen Crystal Palace is Liverpool na twee wedstrijden nog altijd zonder overwinning in de Premier League. De ploeg van Klopp speelde vorige week gelijk bij Fulham (2-2). Liverpool begon het seizoen nog goed door ten koste van Manchester City de FA Community Shield te winnen.

