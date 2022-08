Dean Gorré gaat aan de slag als technisch directeur van de voetbalbond van Curaçao. De 52-jarige oud-speler van Feyenoord en Ajax is de opvolger van Guus Hiddink, die onlangs na drie maanden alweer afscheid nam.

De voetbalbond van Curaçao presenteerde afgelopen vrijdag Remko Bicentini al als nieuwe bondscoach. Hij is de opvolger van Art Langeler, die samen met Hiddink vertrok.

Onder Langeler speelde Curaçao slechts drie wedstrijden. In de Nations League werd één keer gewonnen (1-2) en één keer verloren (0-1) van Honduras. Van Canada werd met 4-0 verloren. Langeler klaagde achteraf over de slechte organisatie rond de wedstrijden.

Gorré was eerder tweemaal bondscoach van Suriname. In de zomer van 2021 besloot hij na drie jaar te vertrekken. De oud-middenvelder leidde zijn ploeg vorig jaar naar de eerste zege ooit op de Gold Cup. Hij had Suriname tussen februari en december 2015 ook al onder zijn hoede.

Bicentini was van 2016 tot 2020 al succesvol bondscoach van Curaçao. Met het land plaatste hij zich drie keer voor de Gold Cup, wat de eerste deelnames van Curaçao aan het kampioenschap voor landen uit Midden- en Noord-Amerika waren.

In augustus 2020 moest Bicentini via de pers vernemen dat hij was ontslagen en moest plaatsmaken voor Hiddink. Hij was woedend en ging niet akkoord met een aangeboden ontslagvergoeding voor ontbinding van zijn contract. Enkele maanden later vonden de twee partijen elkaar in een schikking. Na het vertrek van Bicentini stonden Hiddink, Patrick Kluivert en Langeler aan het roer bij Curaçao.