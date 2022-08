Liverpool is maandag ook in de tweede wedstrijd van dit Premier League-seizoen tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van coach Jürgen Klopp speelde op Anfield met 1-1 gelijk tegen Crystal Palace. Bij de thuisploeg kreeg Darwin Núñez rood voor een kopstoot.

Liverpool schoot in de eerste helft zeventien keer op doel, maar kwam na iets meer dan een half uur spelen toch op achterstand door een treffer van Wilfried Zaha. De Ivoriaan benutte uit een counter de eerste kans voor Crystal Palace na voorbereidend werk van Eberechi Eze.

In de extra tijd raakte Núñez de paal namens de thuisploeg. Virgil van Dijk, die de hele wedstrijd meedeed, ging voor de rebound, maar gleed daarbij uit.

Twaalf minuten na rust moest Liverpool met tien man verder door een domme rode kaart voor Núñez. De Uruguayaan, die deze zomer overkwam van Benfica, deelde bij zijn debuut op Anfield een kopstoot uit aan Crystal Palace-verdediger Joachim Andersen. Núñez liet zich provoceren door de oud-speler van FC Twente.

50 Núñez geeft kopstoot en krijgt rood in eerste thuisduel voor Liverpool

Díaz brengt Liverpool op prachtige wijze langszij

Ondanks de rode kaart kwam Liverpool vier minuten later op gelijke hoogte via een prachtige goal van Luis Díaz. De Colombiaan wurmde zich knap door de verdediging van Crystal Palace en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied hard raak in de rechterhoek.

In het vervolg ontsnapte Liverpool aan een tweede treffer van Zaha, die ditmaal de paal raakte. Aan de andere kant verzuimden Mohamed Salah en Fábio Carvalho hun ploeg aan de overwinning te helpen.

Door het gelijkspel tegen Crystal Palace wacht Liverpool nog op de eerste competitiezege van dit seizoen. Begin deze maand speelden 'The Reds' gelijk bij Fulham (2-2).

