Heracles Almelo heeft maandag ook zijn tweede wedstrijd van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg van coach John Lammers was met 0-3 te sterk voor Jong FC Utrecht. Bij MVV Maastricht maakte Ruben van Bommel, de zoon van Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel, zijn eerste doelpunt.

Bij Jong Utrecht-Heracles was de eindstand in Stadion Galgenwaard al bij rust bereikt. Nikolai Laursen scoorde tweemaal voor de bezoekers en tussendoor was Samuel Armenteros trefzeker.

Dankzij de ruime overwinning gaat Heracles na twee speelrondes aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs wonnen vorige week met 4-0 van ADO Den Haag. Ook PEC Zwolle, Jong AZ, VVV-Venlo, FC Eindhoven en Roda JC staan op zes punten, maar hebben een minder doelsaldo.

In Maastricht zorgde Van Bommel voor het derde doelpunt van MVV in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De achttienjarige aanvaller stond pas drie minuten in het veld toen hij in de 66e minuut de 3-0 maakte.

De andere treffers van MVV kwamen in de eerste helft op naam van Koen Kostons en Mart Remans (penalty). Jort van der Sande deed een kleine twintig minuten voor tijd wat terug namens NAC.

In de derde wedstrijd van maandagavond won Jong PSV op De Herdgang met 1-0 van FC Dordrecht. Jason van Duiven kroonde zich tot matchwinner in Eindhoven.

MVV viert het doelpunt van Ruben van Bommel. MVV viert het doelpunt van Ruben van Bommel. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie