Atlético Madrid is het seizoen maandag met een overtuigende zege begonnen. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 0-3 op bezoek bij Getafe. In de Serie A leidden Juventus-smaakmakers Angel Di María en Dusan Vlahovic hun ploeg naar een 3-0-zege op Sassuolo.

Álvaro Morata zette Atlético Madrid op het goede spoor op bezoek bij Getafe. De Spanjaard werd de laatste twee jaar verhuurd aan Juventus en wordt in verband gebracht met een vertrek, maar hij toonde direct zijn waarde. Morata opende in de vijftiende minuut de score na een combinatie met João Félix.

Een half uur voor tijd tekende Morata - opnieuw op aangeven van Félix - voor de 0-2. Invaller Antoine Griezmann zorgde een kwartier voor tijd voor het derde doelpunt en daarmee het slotakkoord.

Door de overtuigende zege begint Atlético voor de dertiende keer op rij zonder nederlaag aan het seizoen. Op bezoek bij Málaga werd in seizoen 2009/2010 voor de laatste keer een seizoensopener verloren.

Atlético volgt met de overwinning bovendien het voorbeeld van stadgenoot Real Madrid, dat zondagavond het seizoen in La Liga begon met een 1-2-zege op Almería. FC Barcelona leed in de eerste wedstrijd direct puntenverlies (0-0 tegen Rayo Vallecano).

Juventus won met ruime cijfers van Sassuolo. Foto: Getty Images

Di María en Vlahovic maken indruk bij Juventus

Zonder Morata, maar met aanvalsduo Di María-Vlahovic boekte Juventus een probleemloze overwinning in de eerste wedstrijd van het seizoen. Voor eigen publiek werd er met 3-0 gewonnen.

Debutant Di María opende met een rake volley in de 26e minuut de score, waarna Vlahovic de voorsprong vlak voor rust vanaf de strafschopstip verdubbelde. Na rust was het tweetal opnieuw betrokken bij de Turijnse treffer: Di María als aangever en Vlahovic als afmaker.

Juventus hoopt dit seizoen weer mee te doen om de titel in Italië. De recordkampioen heerste in Italië, tot Internazionale in seizoen 2020/2021 de titel pakte. Vorig seizoen eindigde Juventus teleurstellend vierde en kroonde AC Milan zich tot landskampioen.

Napoli, dat vorig seizoen derde werd, begon het seizoen maandag eveneens met een overtuigende overwinning. De club uit Napels won mede dankzij een treffer van oud-Ajacied Stanislav Lobotka met 2-5 van Hellas Verona.

