Ruud van Nistelrooij zet de ervaringen uit zijn spelerscarrière in om zijn spelers optimaal voor te bereiden op de eerste wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Volgens de coach van PSV is zijn ploeg ervaren genoeg om het hoofd koel te houden op het sfeervolle Ibrox.

"Ik heb de jongens wel kunnen vertellen wat ze morgen kunnen verwachten hier", zei Van Nistelrooij tegen onder meer de NOS op de persconferentie in de aanloop naar het duel in Glasgow.

"Je komt hier in een typisch Britse atmosfeer terecht en je weet op voorhand al dat je een heel fysiek team met veel tempo en snelheid treft", aldus Van Nistelrooij, die als speler van PSV (4-1-nederlaag) en Manchester United (0-1-zege) op Ibrox speelde.

Vorig seizoen maakte Rangers FC in de Europa League vooral in de thuisduels indruk. In duels met onder meer Braga en RB Leipzig werd een uitnederlaag goedgemaakt en ook in de voorronde van de Champions League werd eerder deze maand een 2-0-achterstand ongedaan gemaakt tegen het Belgische Union.

"Ik heb wel een paar keer gezien dat het aardig kan stormen hier", sloot aanvoerder Luuk de Jong zich bij zijn coach aan. "Maar als ik eenmaal aan het voetballen ben, dan let ik daar niet meer zo op. Je geniet er alleen even van als de bal uit is."

Het duel tussen Rangers FC en PSV begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Daniele Orsato. De return vindt volgende week woensdag plaats in het Philips Stadion.