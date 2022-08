Chelsea-coach Thomas Tuchel en Tottenham Hotspur-coach Antonio Conte moeten vrezen voor een sanctie van de Engelse voetbalbond FA. De trainers zijn maandag door de bond aangeklaagd voor hun gedrag na de topper in Londen (2-2).

Tuchel en Conte kregen het zondag meerdere malen met elkaar aan de stok op Stamford Bridge. Na afloop van de derby kregen ze beiden een rode kaart.

Tuchel en Conte wordt een overtreding van regel E, het gedrag in de brede zin, van de FA ten laste gelegd. Volgens die regel is gedrag dat een wedstrijd "in diskrediet brengt" niet toegestaan. In de aanklacht staat dat het "gedrag van beide managers na de wedstrijd ongepast was".

Tijdens het duel kregen Tuchel en Conte al geel voor een opstootje langs de lijn en na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam opnieuw in de pan. De Duitser wilde bij het handen schudden dat de Italiaan hem in de ogen keek en bleef zijn hand vasthouden, waarna beide coaches uit hun slof schoten.

Tuchel en Conte kregen direct rood voor hun uitbarstingen na de wedstrijd, waarin Harry Kane met een late treffer een punt redde voor Tottenham Hotspur. De spits kopte in de 96e minuut de 2-2 binnen.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat de FA een onderzoek had ingesteld naar uitspraken van Tuchel. De trainer van Chelsea had zich na afloop van de derby kritisch uitgelaten over scheidsrechter Anthony Taylor. Hij zei onder meer dat "misschien wel beter" zou zijn als Taylor nooit meer een wedstrijd van Chelsea fluit.