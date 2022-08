De thuiswedstrijd van AZ tegen NEC in de Eredivisie is maandag door de KNVB verplaatst van zondag 21 augustus naar donderdag 1 september. De Alkmaarders krijgen zo de gelegenheid om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het beslissende duel met het Portugese Gil Vicente op 25 augustus in de play-offs van de Conference League.

De KNVB verplaatste afgelopen week ook al wedstrijden van PSV en FC Twente. De club uit Eindhoven speelt het thuisduel met FC Volendam nu op woensdag 31 augustus. Op diezelfde avond komt FC Twente op eigen veld in actie tegen Excelsior.

PSV kan zich nog voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. FC Twente strijdt net als AZ om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League.

Als gevolg van de verplaatsing van AZ-NEC (21.00 uur) begint de wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie donderdag 1 september iets vroeger. Het duel in Velsen start om 18.45 uur in plaats van 20.00 uur.

AZ speelt komende donderdag eerst thuis tegen Gil Vicente. Een week later volgt de return in Portugal. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.

In de Eredivisie won AZ de eerste twee wedstrijden van het seizoen. De ploeg van coach Pascal Jansen versloeg vorige week Go Ahead Eagles (2-0) en was zondag ondanks een tegendoelpunt na acht seconden te sterk voor Sparta Rotterdam (2-3).

