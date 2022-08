De transfermarkt sluit voor clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie definitief op woensdag 31 augustus om middernacht. De transferdeadline in Nederland is zodoende 24 uur eerder dan in veel andere Europese landen.

De KNVB nam recent na berichtgeving van VI kennis van het feit dat de transferdeadline in Nederland afwijkt van de deadline van andere landen. De voetbalbond reageerde verbaasd en probeerde in gesprek met de FIFA om de misser te herstellen.

Bij de FIFA kreeg het verzoek van de KNVB geen gehoor. Volgens een woordvoerder van de KNVB staat in de reglementen van de wereldvoetbalbond dat de deadline niet meer mag worden aangepast als de transferperiode al loopt.

In landen als Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk eindigt de transferperiode een dag later (op 1 september om middernacht). Dat betekent dat Nederlandse clubs op die dag geen vervanger meer kunnen halen als ze nog spelers verkopen.

Normaal gesproken kunnen spelers die onder contract staan bij clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie na de zomerse deadline alleen nog verkassen naar landen als Turkije en Rusland. In die twee landen sluit de markt doorgaans later dan in de rest van Europa.

Zowel het Eredivisie- als Keuken Kampioen Divisie-seizoen is al begonnen. De start van de competities was dit seizoen extra vroeg vanwege het WK, dat in november en december in Qatar wordt gespeeld.