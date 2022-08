Giovanni van Bronckhorst vindt het bijzonder om het dinsdag in de play-offs van de Champions League op te nemen tegen oud-ploeggenoot en huidig PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. De trainer van Rangers FC is lovend over de manier waarop de voormalig topspits PSV laat spelen.

"Ik had niet verwacht dat Ruud trainer zou worden, maar dat dacht ik van mezelf ook niet", zei Van Bronckhorst op de persconferentie in de aanloop naar de eerste wedstrijd tussen Rangers FC en PSV. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

"Van Phillip Cocu, Peter Bosz en Frank de Boer dacht ik vroeger wel altijd al dat ze trainer zouden worden", vervolgde van Bronckhorst. "Maar Ruud heeft het anders aangepakt en het iets rustiger aan gedaan. Het is mooi dat hij nu alsnog op eigen benen staat."

Van Bronckhorst bewaart warme herinneringen aan de interlands waarin hij samenspeelde met Van Nistelrooij. "Hij was een geweldige spits en heel fijn om mee te voetballen. Het is apart en mooi om als Nederlander zo'n duel tegen bekenden te spelen."

Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bronckhorst op het EK in 2008. Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bronckhorst op het EK in 2008. Foto: Getty Images

Van Bronckhorst ziet een ander PSV

Van Bronckhorst is onder de indruk van de transferzomer én seizoensstart van de Eindhovense club. "PSV speelt anders dan vorig seizoen", ziet de oud-trainer van Feyenoord. "Ze hebben met onder anderen Luuk de Jong veel ervaring aan de ploeg toegevoegd."

"Ze zijn erg comfortabel aan de bal en goed in de omschakeling. Bovendien begonnen ze het seizoen heel goed met de winst van de Johan Cruijff Schaal. En die lijn hebben ze vervolgens knap doorgezet in de Eredivisie."

"Er zal voor beide ploegen veel druk op staan, dat is logisch met wat er op het spel staat. We zullen twee wedstrijden echt goed moeten zijn. Als dat dinsdag lukt, kan het publiek op Ibrox mogelijk ook een grote rol spelen."

Het duel tussen Rangers FC en PSV begint dinsdag om 21.00 uur in het Ibrox Stadium. De return vindt volgende week woensdag plaats in het Philips Stadion.