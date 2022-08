Na het ontslag van Mark Parsons is de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de Oranjevrouwen. De zoektocht is een haastklus, omdat Nederland al over drie weken een beslissende WK-kwalificatiewedstrijd speelt. Deze namen worden veel genoemd als opvolger van Parsons.

Arjan Veurink (35)

In de negen maanden lange zoektocht naar een opvolger van de succesvolle Sarina Wiegman, zocht de KNVB vorig jaar naar een "Sarina-plus". "Iemand die Sarina kan overtreffen, die het vrouwenvoetbal goed begrijpt", zei KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee tegen de NOS. De bond kwam na verschillende afzeggingen uit bij Parsons. Die bleek geen "Sarina-plus", maar "Mark-min", met een rampzalig EK tot gevolg.

Met Arjan Veurink komt de KNVB het dichtst in de buurt van Wiegman. De geboren Ommenaar was 4,5 jaar de assistent van Haagse coach bij de Oranjevrouwen. Ook trok hij vorig jaar als rechterhand met haar mee naar Engeland. Het resultaat mocht er wezen: vorige maand werden 'The Three Lionesses' in eigen land Europees kampioen.

Veurink wordt beschouwd als het tactisch brein achter Wiegman, maar ook op eigen benen was hij succesvol. Als coach van recordkampioen FC Twente pakte hij van 2012 tot 2016 vier landstitels. Veurink stak bovendien niet onder stoelen of banken dat hij ooit bondscoach wil worden in het vrouwenvoetbal. Hij is bovendien bijzonder geliefd onder de Oranje-internationals.

"Hij heeft de kwaliteiten, de kennis en de ervaring in Nederland", aldus oud-international Leonne Stentler, analyticus bij de NOS en ESPN. "Hij was ook de makkelijkste opvolger van Sarina geweest, maar hij mocht vlak voor het vertrek van Wiegman van de KNVB de hoogste trainersopleiding niet volgen."

"Ook voor nu is hij een interessante naam. Maar als ik hem was, had ik het niet gedaan. Over elf maanden kan je met Engeland ook de wereldtitel winnen. Waarom zou je in godsnaam weggaan en naar een bond gaan waar ze hebben zitten snurken toen jij klaargestoomd had kunnen worden om het over te nemen?"

Het managementbureau van Veurink wil desgevraagd niets kwijt over de geruchten rondom een overstap naar Nederland. Hij beschikt nog over een doorlopend contract bij de Engelse voetbalbond (FA). Na het gewonnen EK zei de FA dat ze de verbintenis van Wiegman willen openbreken en verlengen.

Andries Jonker (59)

Jonker was een van de coaches die vorig jaar afzegde voor het bondscoachschap bij de Oranjevrouwen. Hij wilde dagelijks op het veld staan met spelers, wat niet kan bij een nationale ploeg. Toch lijkt de voormalige assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München opnieuw hoge ogen te gaan gooien.

Jonker zit momenteel zonder club nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Keuken Kampioen Divisie-club Telstar. De Amsterdammer, die clubs als VfL Wolfsburg, Willem II en MVV coachte, heeft ook ervaring in het vrouwenvoetbal: begin deze eeuw was hij een jaar bondscoach van de Oranjevrouwen.

Bovendien volgt Jonker het vrouwenvoetbal op de voet en vindt hij het leuk om met vrouwen te werken. "Met vrouwen kan je ontzettend goed aan iets bouwen. Ze zijn heel toegewijd", zei hij tijdens het EK in het NOS-programma Studio Engeland.

Ruim een maand na dato wil Jonker daar niets aan toevoegen. "Ik weet dat ik vaak wordt genoemd als nieuwe bondscoach, maar ik heb er niets op te zeggen", laat hij maandag desgevraagd aan NU.nl weten.

Stentler ziet in Jonker wel een potentiële bondscoach. "Hij heeft de sport persoonlijk laten groeien en snapt hoe je met vrouwenteams moet werken. Tegelijkertijd heeft hij ook zijn sporen in het mannenvoetbal verdiend. Hij heeft een heel interessant profiel."

Jessica Torny (41)

Voor de KNVB is het een haastklus om een nieuwe bondscoach te vinden, omdat de Oranjevrouwen op 6 september een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland spelen. Nederland moet dat duel in Utrecht winnen om zich direct te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Anders rest de play-offs voor de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden.

In de race tegen de klok is het voor de KNVB op de korte termijn het makkelijkst om assistent Jessica Torny naar voren te schuiven. Ze is een van de vijf vrouwelijke trainers uit Nederland die over het hoogste trainersdiploma beschikt, naast Wiegman, Vera Pauw, Hesterine de Reus en Renée Slegers. De KNVB ziet het al langer zitten in de oud-international, die al enkele jaren als bondscoach bij de nationale jeugdteams werkt.

Toch zijn er ook twijfels over Torny. Ze was als assistent van Parsons medeverantwoordelijk voor het debacle op het EK, waarop Oranje als titelverdediger roemloos werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Bovendien bedankte ze vorig jaar voor het bondscoachschap omdat ze zich er nog niet klaar voor voelde.

"Ik heb het gevoel dat niet iedereen rondom Oranje overtuigd is van Torny", zegt Stentler. "Er lijken ook nu twijfels te zijn of ze er wel klaar voor is, anders was ze al wel naar voren geschoven. En het gaat ook niet heel erg veel over Torny. Voor de volgende generatie lijkt ze de logische coach."

Momenteel is Torny met Nederland onder twintig jaar actief op het WK in Costa Rica. Met de talenten won ze in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) met 3-0 van de Verenigde Staten, waardoor Oranje zo goed als zeker is van een plaats in de kwartfinales.

Emma Hayes (45)

Emma Hayes is de persoonlijke favoriet van Stentler. De Britse is een gevierd coach in Engeland. Ze is al tien jaar eindverantwoordelijke bij de vrouwenploeg van Chelsea, waarmee ze de afgelopen drie seizoenen kampioen werd in de Women's Super League, de beste competitie ter wereld.

"Zij zou bovenaan mijn lijst staan", zegt Stentler. "Ik vind haar een fantastische coach. Ze is iemand die een groep voor zich weet te winnen en elke speler beter maakt. Ze is ook tactisch sterk. En ze is een topvrouw, dat vind ik ook belangrijk."

Toch lijkt de komst van Hayes naar Zeist niet heel waarschijnlijk: ze heeft nog een doorlopend contract bij Chelsea en is al begonnen aan de voorbereiding met de Londenaren, die worden beschouwd als een van de beste clubteams ter wereld.

"Maar iedere succesvolle coach staat ervoor open om een land als Nederland te coachen. Ze doen mee in de wereldtop", weet Stentler. "Alleen haar contractsituatie is de vraag. Is dat af te kopen voor de KNVB?"

Stentler ziet nog wel een reden waarom Hayes niet de nieuwe bondscoach wordt. "Torny is het paard waarop de KNVB al jaren wedt. Zij moet het op de lange termijn overnemen en daarom nu assistent blijven. Als Emma haar eigen assistent wil meenemen, saboteer je je eigen proces."

Renée Slegers (33)

Ze is al jaren niet meer actief in Nederland, maar in Zweden maakt Renée Slegers als coach een stormachtige ontwikkeling door. De voormalig international van het Nederlands elftal is sinds vorig jaar de eindverantwoordelijke bij Rosengard. In haar eerste seizoen werd ze gelijk landskampioen en pakte ze ook nog de beker met de Zweedse topclub.

Slegers zei voorafgaand aan het EK open te staan voor het bondscoachschap bij Oranje. "Ik zou het een supergrote eer vinden", vertelde ze aan De Telegraaf. Ze heeft het alleen nog goed naar haar zin in Zweden, waar ze al elf jaar woont.

Stentler vindt Slegers een "heel interessante optie". "Ik hoop dat ze in de toekomst de bondscoach gaat worden. Ze is heel geloofwaardig in wat ze doet. Dat hebben Van Gaal en Jonker ook. Als je geloofwaardig bent, dan ben je er al bijna. De rest komt wel."

Dat Slegers pas een jaar hoofdcoach van een topclub is, spreekt volgens Stentler niet in haar voordeel. "Ze komt eigenlijk pas net kijken. Maar als ze dat nog een jaar doet, zeg ik: haal haar alsjeblieft binnen."

De KNVB wil met het oog op de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland op "zeer korte" termijn een opvolger van Parsons aanstellen. Op 2 september spelen de Oranjevrouwen nog een oefeninterland tegen Schotland.