Timon Wellenreuther speelt dit seizoen op huurbasis voor Feyenoord. Zijn club Anderlecht is akkoord gegaan met een nieuwe verhuur van de 26-jarige doelman, die geen optie tot koop in zijn huurcontract heeft staan.

Wellenreuther keert met zijn transfer terug in de Eredivisie. De Duitse doelman speelde verspreid over twee periodes 109 wedstrijden voor Willem II. Afgelopen seizoen degradeerde hij met de Tilburgers naar de Keuken Kampioen Divisie.

In Rotterdam wordt Wellenreuther een concurrent van eerste keeper Justin Bijlow, die afgelopen seizoen veelvuldig met blessures kampte. Trainer Arne Slot moest daarom regelmatig een beroep doen op de Israëliër Ofir Marciano, die niet altijd overtuigde. Derde keeper Thijs Jansen werd onlangs verhuurd aan TOP Oss.

Feyenoord is voor Wellenreuther de vijfde club uit zijn loopbaan. De voormalige jeugdinternational kwam naast Willem II en Anderlecht uit voor Schalke 04 en RCD Mallorca.

Feyenoord is erg bedrijvig op de transfermarkt. De Rotterdammers strikten deze zomer onder anderen Danilo (Ajax), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Sebastian Szymanski (Dynamo Moskou), Oussama Idrissi (Sevilla), Quinten Timber (FC Utrecht), Santiago Giménez (Cruz Azul), Jacob Rasmussen (Fiorentina) en Marcos López (San Jose Earthquakes).

De ploeg van Slot begon sterk aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een 2-5-zege op Vitesse in Arnhem. In de tweede speelronde volgde puntenverlies tegen sc Heerenveen in De Kuip (0-0). Zondag wacht een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.