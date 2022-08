PSV reist maandag zonder Ki-Jana Hoever en Richard Ledezma naar Glasgow voor het heenduel met Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft in totaal 22 spelers geselecteerd.

Hoever maakt maandagavond deel uit van de selectie van Jong PSV, dat het in de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegen FC Dordrecht. De vleugelverdediger deed in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen FC Emmen nog de hele wedstrijd mee. Hij stond ook aan de aftrap tegen Ajax in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

De 21-jarige Ledezma raakte zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn enkel na een grove charge van Mats Deijl, die daar rood voor kreeg. De Amerikaan blijft in Nederland voor aanvullende onderzoeken. Mogelijk wordt later op maandag bekend hoe ernstig zijn blessure is.

Verder zijn er geen verrassingen in de selectie van PSV. Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen ontbreken al langer. Nieuwkomers Sávio en Jaden Branthwaite, die ieder één officieel duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren speelden, reizen wel mee naar Glasgow.

De heenwedstrijd van PSV tegen het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst begint dinsdag om 21.00 uur. Acht dagen later komt de Schotse club op bezoek in het Philips Stadion. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.