Mats Seuntjens heeft zondag na de afgetekende 3-0-nederlaag van Fortuna Sittard bij FC Twente van zijn hart geen moordkuil gemaakt. De aanvoerder ergerde zich groen en geel aan de manier waarop de Limburgers op het veld stonden in de Grolsch Veste.

"Ik loop met schaamte van het veld", zei Seuntjens in een eerste reactie bij ESPN. "Dat komt door van alles. Kwaliteit, maar ook hoe we de wedstrijd ingaan. Vorig seizoen waren we ook niet altijd beter, maar hebben we ook wedstrijden gewonnen. Van kwaliteit, spirit en houding heb ik nu niks kunnen zien."

Halverwege was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, want FC Twente leidde bij rust met 2-0 voor eigen publiek door doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en Joshua Brenet. Vooral aan de tweede treffer ging halfslachtig optreden van de Fortuna-defensie vooraf.

"Ik denk dat er 133 tweede ballen zijn gevallen in de eerste helft en die waren 133 keer voor FC Twente", zei een boze Seuntjens over de instelling van zijn ploeg. Met drie wissels hoopte trainer Sjors Ultee nog wat te forceren na rust, maar Virgil Misidjan maakte in de 53e minuut aan alle Limburgse hoop een einde.

"De trainer gaf aan dat we meer willen voetballen. Maar als je ziet hoe we dat vandaag doen... Ik ga er geen niveau aan vastplakken, want ik moet zo nog de kleedkamer in. Maar het is echt schandalig", besloot Seuntjens, die liet weten zich nog in te houden.

Fortuna begon het seizoen vorige week met een 2-3-nederlaag tegen Ajax en is net als Vitesse en Go Ahead Eagles nog puntloos na twee wedstrijden. Ultee zei te zijn geschrokken van het optreden in Enschede. "Je hebt af en toe wedstrijden dat je onder je ondergrens uitkomt. Maar dat die zo laag lag, had ik niet verwacht."