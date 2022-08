Real Madrid is de competitie zondagavond begonnen met een zwaarbevochten zege op het gepromoveerde Almería. De regerend landskampioen maakte na rust een achterstand goed en boekte een 1-2-overwinning.

Real Madrid stond na de winst van de Europese Super Cup van eerder deze week met de nodige verwachtingen aan de aftrap, maar de ploeg van trainer Carlo Ancelotti liet zich al in de zesde minuut verrassen. Largie Ramazani werd de diepte ingestuurd en rondde oog in oog met Thibaut Courtois af: 1-0.

Na de verrassende openingstreffer zette Real Madrid aan en werd de verdiende gelijkmaker na ruim een uur gemaakt. Vinícius Júnior zette de aanval op en kreeg de bal met het nodige fortuin voor de voeten van Lucas Vázquez, die simpel binnen schoot.

In de jacht op de winnende goal bracht Ancelotti onder anderen Eden Hazard binnen de lijnen, maar het was een andere invaller die de hoofdrol voor zich opeiste. David Alaba viel een kwartier voor tijd in, mocht direct aanleggen voor een vrije trap en was met zijn eerste balcontact trefzeker.

Door de 1-2-zege loopt Real Madrid, dat dit seizoen jaagt op de 36e landstitel, direct uit op FC Barcelona. De rivaal uit Catalonië begon het seizoen zaterdag met een doelpuntloze remise tegen Rayo Vallecano. Atlético Madrid begint het seizoen maandag met een uitwedstrijd tegen Getafe.

