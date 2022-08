Real Madrid is de competitie zondagavond mede dankzij een doelpunt van David Alaba begonnen met een 1-2-zege op het gepromoveerde Almería. De Oostenrijker maakte als invaller met zijn eerste balcontact het winnende doelpunt.

Alaba kwam een kwartier voor tijd in het veld en mocht direct aanleggen voor een vrije trap op een meter of twintig van het doel. De dertigjarige verdediger schoot de bal op fraaie wijze via de paal binnen en voorkwam daarmee een slechte competitiestart voor de regerend landskampioen.

Real Madrid domineerde vrijwel de hele wedstrijd tegen Almería, maar wist dat in eerste instantie niet in de score uit te drukken. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kwam in de zesde minuut zelfs op achterstand, waarna Lucas Vázquez na ruim een uur spelen voor de gelijkmaker tekende.

Real Madrid trekt met de overwinning de goede lijn van vorig seizoen door. 'De Koninklijke' werd vorig seizoen met een verschil van dertien punten ten opzichte van FC Barcelona kampioen en veroverde de Champions League-titel. Eerder deze week werd de Europese Super Cup binnengehaald.

Door de 1-2-zege op Almería loopt Real Madrid direct weer uit op FC Barcelona. De rivaal uit Catalonië begon het seizoen zaterdag met een doelpuntloze remise tegen Rayo Vallecano. Atlético Madrid begint het seizoen maandag op bezoek bij Getafe.

Largie Ramazani vierde zijn openingstreffer op fraaie wijze. Foto: Getty Images

