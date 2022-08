Thomas Tuchel en Antonio Conte hebben op hun eigen wijze gereageerd op de opstootjes langs de lijn bij Chelsea-Tottenham Hotspur (2-2). De twee managers kregen het zondag zowel tijdens als na de wedstrijd met elkaar aan de stok.

Tijdens het duel kregen Chelsea-coach Tuchel en zijn Tottenham-collega Conte al geel voor een opstootje langs de lijn en na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam opnieuw in de pan. Tuchel wilde bij het handen schudden dat Conte hem in de ogen keek en bleef zijn hand vasthouden, waarna beide coaches uit hun slof schoten.

Tuchel en Conte kregen direct rood voor hun uitbarstingen na de wedstrijd op Stamford Bridge, waar Harry Kane met een laat doelpunt voor de 2-2 had getekend. De spits kopte in de 96e minuut binnen voor Tottenham Hotspur.

"Hebben we allebei rood gekregen?", vroeg Tuchel na afloop bij Sky Sports. "Ik vond het normaal om elkaar in de ogen te kijken bij het handen schudden, maar hij had een andere mening. Daardoor werd het emotioneel, want verder heb ik helemaal geen problemen met Conte."

"Ik denk dat het niet nodig was, maar er was wel meer niet nodig vandaag", vervolgde de 48-jarige Tuchel. "Die rode kaarten voor ons horen bij de vele foute beslissingen van de scheidsrechter vandaag."

Conte heeft weinig zin om opstootjes te bespreken

Conte wilde na afloop weinig woorden vuilmaken aan de opstootjes op Stamford Bridge. "Het is een probleem tussen hem en mij, dat hoef ik niet met de wereld te delen."

"Het was ook niet het belangrijkste van deze wedstrijd", aldus de 53-jarige Italiaan, die als coach van Chelsea in 2017 de Premier League won, maar na twee seizoenen werd ontslagen.

Door de rode kaarten ontbreken Tuchel en Conte volgende week normaliter bij hun ploeg op de bank. Chelsea speelt de komende speelronde een uitwedstrijd tegen Leeds United. Tottenham treft Wolverhampton Wanderers voor eigen publiek.