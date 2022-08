Bayern München heeft zondag ook de tweede wedstrijd in de Bundesliga overtuigend gewonnen. In de eigen Allianz Arena won de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 2-0 van VfL Wolfsburg. In Italië pakte Fiorentina, de tegenstander van FC Twente in de play-offs van de Conference League, in blessuretijd drie punten tegen Cremonese: 3-2.

In de eerste helft legde Bayern de basis voor de overwinning. Na een half uur spelen brak Jamal Musiala de ban door na een sterke individuele actie vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de lange hoek te schieten.

Vlak voor rust verdubbelde Thomas Müller de voorsprong door een schot van Joshua Kimmich van richting te veranderen. In de tweede helft bleef de Duitse topclub oppermachtig, maar kwamen er geen doelpunten bij.

Door de zege behoudt Bayern de koppositie in de Bundesliga met zes punten uit twee duels. De grootmacht begon vorige week met een klinkende 6-1-overwinning op Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund is de enige andere club in de Bundesliga met de volle buit.

Bij Bayern begonnen Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui net als vorige week tegen Frankfurt op de bank. Van het drietal kwam alleen Gravenberch in het veld. Bij Wolfsburg maakte verdediger Micky van de Ven de negentig minuten vol.

Volgende week zondag speelt Bayern, dat dit seizoen jaagt op de elfde landstitel op rij, de derde competitiewedstrijd. De ploeg van Nagelsmann gaat dan op bezoek bij VfL Bochum.

Fiorentina wint nipt van promovendus

Fiorentina is het nieuwe Serie A-seizoen begonnen met een krappe overwinning. De komende tegenstander van FC Twente in de play-offs van de Conference League won zondagavond dankzij een goal in blessuretijd met 3-2 van promovendus Cremonese.

In een enerverende eerste helft kwam Fiorentina twee keer tot scoren. Na een kwartier spelen opende Giacomo Bonaventura de score, maar de thuisploeg kon niet lang genieten van de voorsprong. David Okereke, aanvalspartner van debutant Cyriel Dessers bij Cremonese, zorgde enkele minuten later voor de 1-1.

Na ruim een half uur kwam Fiorentina weer op voorsprong, ditmaal via Luka Jovic. Bovendien kreeg Gonzalo Escalante van Cremonese vlak voor rust nog een rode kaart. Door een goal van Matteo Bianchetti na rust leek de uitploeg alsnog een punt te pakken, maar diep in blessuretijd werd het alsnog 3-2 voor Fiorentina door gestuntel van Cremonese-doelman Ionut Radu.

Donderdag staat in Florence de eerste wedstrijd tussen Fiorentina en FC Twente in de play-offs van de Conference League op het programma. Een week later volgt de return in Enschede.