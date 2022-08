ADO Den Haag-trainer Dirk Kuijt is zeer teleurgesteld over de tweede competitienederlaag op rij. De ploeg van Kuijt verloor zondag in eigen huis met 0-2 van FC Den Bosch, terwijl een week eerder met 4-0 werd verloren bij Heracles Almelo.

"Natuurlijk ga je gelijk kijken hoe dit kan gebeuren", reageerde Kuijt bij ESPN. "We mogen dit thuis niet verliezen, met alle respect voor Den Bosch. Ik ben heel erg teleurgesteld. Na een goede start raakten we in vertwijfeling, zo wil ik mijn ploeg niet meer zien."

ADO incasseerde tegen Den Bosch vlak voor rust doelpunten van Anass Ahannach en Asier Córdoba. Na de pauze was de thuisploeg niet in staat een aansluitingstreffer te maken. Vorige week tegen Heracles vielen alle tegengoals eveneens in de eerste helft.

"Als je gelijk een goal maakt, kom je over die lastige drempel heen. Dat kwamen we vandaag niet en dan komt er twijfel in het spel", vervolgde Kuijt kritisch. "We maken duidelijke afspraken, maar het is de tweede keer dat het niet goed gaat."

'Dit baart me zorgen'

De voormalig Oranje-international twijfelt of zijn spelers zich aan de gemaakte afspraken kunnen houden. "Kunnen zij wel uitvoeren wat ik vraag?", vroeg hij zich hardop af.

"Je ziet hoe de goals ontstaan. Wij zetten hoog druk, maar de spelers van Den Bosch konden er toch onderuit voetballen. Dat moet normaal gesproken niet kunnen."

"Dit baart me wel zorgen. Daarin ben ik ook heel kritisch naar mezelf. Op de training deze week ging het erg goed, maar dat moet je ook vertalen naar de wedstrijd. Het is pijnlijk dat dat in de eerste twee wedstrijden niet gelukt is."

Door de twee nederlagen staat ADO, dat vorig seizoen promotie naar de Eredivisie net misliep, onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Komende vrijdag staat een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht op het programma.

