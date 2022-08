Steven Bergwijn heeft zondag volop genoten van de hattrick die hij voor Ajax tegen FC Groningen maakte. De aanvaller zegt goed in zijn vel te zitten en denk dat deze prestatie daar een gevolg van is.

"Het is de eerste hattrick in mijn carrière. Ik heb er lang op gewacht, maar eind goed, al goed", aldus Bergwijn tegen ESPN. De Oranje-international werd deze zomer door Ajax verlost van zijn reserverol bij Tottenham Hotspur.

"Het plezier is terug, dat is het belangrijkste. Dat is bij het Nederlands elftal gekomen en ik ben hier goed opgevangen. Ik speel weer en heb plezier in de trainingen", aldus de voormalig PSV'er.

Bergwijn wilde niet al te veel woorden meer vuilmaken aan zijn Tottenham-tijd. "Het was een leerzame periode en ik ben blij dat ik nu hier ben", was het enige wat hij erover zei. "We moeten door."

Twee van de drie doelpunten van Bergwijn vielen in de eerste helft. Bij zijn tweede goal passeerde hij FC Groningen-keeper Michael Verrips met een kopbal, wat normaal gesproken niet zijn kwaliteit is.

"Ik keek niet en kopte gewoon zo hard mogelijk. Ik ben blij dat hij erin ging", zei de geboren Amsterdammer lachend over zijn doelpunt, waar een goede voorzet van Antony aan voorafging.

Steven Bergwijn liet de Johan Cruijff ArenA drie keer juichen. Steven Bergwijn liet de Johan Cruijff ArenA drie keer juichen. Foto: Pro Shots

Schreuder: 'Het zag er echt goed uit'

Trainer Alfred Schreuder genoot van Ajax. "Ik ben echt supertevreden", zei hij. "De spelers straalden plezier uit en hebben veel aanvallen gecreëerd. Ze schoten vaak op doel en hebben ook veel gescoord."

Schreuder liet Brian Brobbey als spits aan de aftrap verschijnen. "Hij was een goed aanspeelpunt. Dankzij hem kregen andere spelers meer ruimte. Hij heeft alles heel goed ingevuld."

Vleugelspelers Bergwijn en Antony waren de blikvangers in de Johan Cruijff ArenA. "Maar we hebben ze ook als ploeg in stelling gebracht", zei Schreuder. "Ook doordat onze vleugelverdedigers maar bleven opkomen. Het zag er echt goed uit."

Dankzij de overwinning op FC Groningen gaat Ajax gedeeld aan kop in de Eredivisie met zes punten uit twee wedstrijden. Over een week speelt de ploeg van Schreuder uit tegen Sparta Rotterdam.

