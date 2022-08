Vito van Crooij heeft zondag bij het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie geëvenaard. De aanvaller tekende al binnen acht seconden voor de openingstreffer.

Van Crooij werd vrijwel direct na de aftrap de diepte in gestuurd, omspeelde doelman Hobie Verhulst en schoof vervolgens binnen. Zijn treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar na een ingreep van de VAR telde de treffer alsnog.

De 26-jarige Van Crooij evenaarde met zijn doelpunt het record van Koos Waslander. Als speler van NAC scoorde hij in 1982 acht seconden na de aftrap tegen PEC Zwolle (1-2-winst).

Deze eeuw waren Arnold Kruiswijk (bij FC Groningen-Heracles Almelo in 2006) en Tjaronn Chery (bij Roda JC-ADO Den Haag in 2011) al dicht bij de evenaring van het record van Waslander. Zij maakten na negen seconden een doelpunt, waarbij moet worden aangetekend dat Kruiswijk zijn eigen keeper passeerde.

De treffer van Van Crooij was het eerste doelpunt van het seizoen voor Sparta, dat vorige week doelpuntloos gelijkspeelde bij sc Heerenveen. AZ begon het Eredivisie-seizoen een week geleden met een 2-0-zege op Go Ahead Eagles.

De wedstrijd tussen Sparta en AZ begon om 16.45 uur en is nog bezig. Het duel op Het Kasteel is de afsluiter van de tweede speelronde in de Eredivisie.

