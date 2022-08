Tottenham Hotspur heeft zondag op de valreep een punt gepakt in de Premier League-topper tegen Chelsea. Harry Kane bezorgde zijn ploeg in de blessuretijd een punt in een verhitte wedstrijd op Stamford Bridge: 2-2. Nottingham Forest boekte tegen West Ham United (1-0) de eerste zege sinds de terugkeer van de ploeg op het hoogste niveau.

Koulibaly kwam in de negentiende minuut tot scoren voor Chelsea tegen Tottenham. De Senegalees, die deze zomer werd overgenomen van Napoli, volleerde de bal uit een corner van Marc Cucurella prachtig binnen.

Chelsea had daarna een overwicht, waarbij onder anderen Raheem Sterling verzuimde de voorsprong te verdubbelen. Tottenham kwam er lange tijd nauwelijks aan te pas, maar kreeg na ruim een uur spelen een grote kans. Het schot van Harry Kane ging echter over.

Enkele minuten later was het wel raak voor de Spurs, waarna de vlam in de pan sloeg op Stamford Bridge. Na een stevige tackle van Ben Davies op Kai Havertz schoot Pierre-Emile Højbjerg van afstand raak. Daarbij stond Richarlison buitenspel in de baan van het schot.

89 Managers Tuchel en Conte ruzieën na afloop van Chelsea-Tottenham

Conte en Tuchel krijgen allebei rood

De gelijkmaker leidde tot een opstootje bij de dug-outs. Tottenham-coach Antonio Conte vierde de goal van zijn ploeg uitbundig, waarna Chelsea-trainer Thomas Tuchel hem bijna te lijf ging. Conte kreeg daarbij een gele kaart.

Nadat de gemoederen waren bedaard, ging Chelsea op jacht naar de 2-1 en die viel een klein kwartier voor tijd. Bij een snelle aanval kon Reece James vanuit vrijstaande positie raak schieten. In blessuretijd was Eric Dier met een kopbal al dicht bij de 2-2, waarna Kane in de 96e minuut wel de gelijkmaker binnenkopte.

Na afloop van de wedstrijd kregen Conte en Tuchel het opnieuw met elkaar aan de stok bij het handen schudden. De Duitser bleef de hand van de Italiaan vasthouden. Conte raakte hierdoor gefrustreerd, waarna het opnieuw bijna tot een handgemeen kwam. Ditmaal kregen beide oefenmeesters de rode kaart.

Nottingham Forest viert de treffer van Taiwo Awoniyi. Nottingham Forest viert de treffer van Taiwo Awoniyi. Foto: Reuters

Nottingham boekt eerste zege sinds terugkeer

Eerder op de dag kroonde Taiwo Awoniyi zich tot matchwinner bij Nottingham-West Ham. De Nigeriaan, die in het verleden voor NEC speelde, maakte op slag van rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Awoniyi werkte van dichtbij binnen nadat hij de bal met wat geluk tegen zich aan kreeg gespeeld door West Ham-verdediger Ben Johnson.

Kort daarvoor werd een doelpunt van West Ham na tussenkomst van de VAR nog afgekeurd wegens een overtreding van Saïd Benrahma. Nottingham zag vroeg in de tweede helft ook een goal op advies van de VAR geannuleerd worden: Brennan Johnson stond daarbij buitenspel.

West Ham kreeg halverwege de tweede helft de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, maar de penalty van Declan Rice werd gestopt door Dean Henderson. De bal ging op de stip vanwege een overtreding van Scott McKenna. In het vervolg hield de thuisploeg de voorsprong vast.

Nottingham promoveerde afgelopen seizoen na een afwezigheid van 23 jaar naar de Premier League. De ploeg van coach Steve Cooper ging vorig weekend in de openingswedstrijd onderuit bij Newcastle United (2-0).

