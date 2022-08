Ajax heeft zondagmiddag aan de hand van Steven Bergwijn een zeer overtuigende zege geboekt op FC Groningen in de tweede speelronde van de Eredivisie. De landskampioen triomfeerde mede dankzij drie treffers van de zomeraanwinst met 6-1.

Zo komt Ajax net als PSV op zes punten uit twee speelrondes. De Eindhovenaren zetten zaterdag al Go Ahead Eagles met 2-5 opzij. Ajax en PSV hebben beide een doelsaldo van 9-3.

In de bloedhete Johan Cruijff ArenA koesterde Ajax halverwege al een 3-1 voorsprong dankzij goals van Bergwijn (twee) en Antony. Via Cyril Ngonge herstelden de bezoekers zich nog van de eerste tegengoal, maar daarna was het eenrichtingsverkeer richting het Groningse doel. Na de hervatting maakte Bergwijn zijn eerste Eredivisie-hattrick compleet en strooiden Kenneth Taylor en Steven Berghuis (strafschop) zout in de Groningse wond.

Bij Ajax stond Brian Brobbey in de basis, waardoor Dusan Tadic een linie zakte en Berghuis genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard (2-3-winst) keerde Edson Álvarez terug in de basis. De Mexicaanse middenvelder zat vorige week een schorsing uit. Met zijn balveroveringen en voorwaartse passes drukte hij zijn stempel op de wedstrijd.

FC Groningen herstelt zich van vroege achterstand

Ajax zocht direct de aanval en al in de vierde minuut viel de 1-0. Tadic bereikte Devyne Rensch met een leep balletje, waarna de rechtsback Bergwijn in stelling bracht. Met een dropkick liet de zomeraanwinst de fans in Amsterdam voor de eerste keer juichen. FC Groningen herstelde via Ngonge razendsnel de balans. De aanvaller profiteerde van de ruimte die Ajax weggaf en bleef oog in oog met Remko Pasveer koel: 1-1.

Tegen de offensieve overmacht van de landskampioen bleken de bezoekers echter niet bestand. Na een klein half uur trok Antony naar binnen om de bal met zijn linker snoeihard de kruising in te jagen: 2-1. Dankzij Bergwijn liep Ajax nog voor rust verder weg bij de ploeg van trainer Frank Wormuth. Deze keer kopte hij raak op aangeven van Antony, die naar de linkerflank was uitgeweken.

Ajax loopt na rust verder uit

In de tweede helft kwam FC Groningen er totaal niet meer aan te pas. Ajax reeg de ene na de andere aanval aaneen en via Bergwijn werd het na 57 minuten 4-1. De aanvaller sneed vanaf links naar binnen en vond de verre hoek. Toen Taylor halverwege de tweede helft op aangeven van Brobbey de 5-1 liet aantekenen, leek een afstraffing voor FC Groningen aanstaande.

Mede doordat de ingevallen Ajax-debutant Lorenzo Lucca zijn vizier niet op scherp had staan, bleef de score ruim twintig minuten intact. In de slotfase viel ook Perr Schuurs nog in. De Limburger is dicht bij een transfer naar Torino. Vlak na zijn entree werd het 6-1 via Berghuis, die mocht aanleggen vanaf de strafschopstip wegens hands van Isak Määttä.

Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam. FC Groningen, dat vorige week met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Volendam, ontvangt diezelfde dag Go Ahead Eagles.

