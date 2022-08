FC Twente heeft zondag een goede laatste test afgelegd voor het belangrijke tweeluik met Fiorentina in de Conference League-play-offs. De landskampioen van 2010 was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Fortuna Sittard.

Halverwege was het al 2-0 in de Grolsch Veste. Eerst rondde Ricky van Wolfswinkel goed af na een dieptepass van Gijs Smal en op slag van rust was Joshua Brenet het eindstation van mooi combinatiespel. Tijjani Noslin miste namens Fortuna een grote kans op 2-1.

Fortuna-coach Sjors Ultee liet Burak Yilmaz halverwege invallen, maar dat sorteerde weinig effect. De bezoekers werden amper gevaarlijk en Twente breidde de score uit via Virgil Misidjan, die met een prachtig schot de verre hoek vond.

Een smetje op de middag was het uitvallen van Ramiz Zerrouki. De door Feyenoord begeerde middenvelder ging in de tweede helft door zijn enkel en moest zich laten wisselen. Het is nog onduidelijk of de belangrijke wedstrijden tegen Fiorentina in gevaar komen.

Virgil Misidjan zorgde met een fraai doelpunt voor de eindstand. Virgil Misidjan zorgde met een fraai doelpunt voor de eindstand. Foto: Pro Shots

FC Twente vol vertrouwen tegen Fiorentina

Vorige week begon Twente het Eredivisie-seizoen met een 0-1-zege op NEC. De ploeg van trainer Ron Jans trekt met de goede seizoensstart de lijn van vorig seizoen door, toen knap als vierde werd geëindigd.

In het nog prille nieuwe seizoen werd ook al twee keer gewonnen van het Servische FK Cukaricki, waardoor de play-offs van de Conference League werden bereikt. Donderdag wacht in Florence het eerste duel met Fiorentina, een week later volgt de return in Enschede. Tussendoor staat voor Twente geen Eredivisie-voetbal op het programma.

Fortuna is na twee Eredivisie-speelrondes nog puntloos, al beleefden de Limburgers een zware start. Vorige week werd thuis met 2-3 van Ajax verloren. Zaterdag komt SC Cambuur op bezoek.

Burak Yilmaz kon het verschil niet maken namens Fortuna Sittard. Burak Yilmaz kon het verschil niet maken namens Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie