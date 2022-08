AZ en FC Twente hebben zondag een goede laatste test afgelegd voor hun komende Europese wedstrijden. De Alkmaarders versloegen Sparta Rotterdam ondanks een razendsnel tegendoelpunt met 2-3 en de Enschedeërs waren in eigen huis Fortuna Sittard met 3-0 de baas.

De start van Sparta tegen AZ was verbluffend, want al na acht seconden was het raak, toen Vito van Crooij na een slimme dieptebal van Adil Auassar geen buitenspel bleek te staan en knap afrondde. Hij evenaarde de snelste Eredivisie-goal ooit.

AZ ging in de achtervolging, had duidelijk een overwicht en kwam vlak voor rust op gelijke hoogte. Vangelis Pavlidis werd in het strafschopgebied gevloerd door Bart Vriends en benutte vervolgens zelf de toegekende penalty.

Na ruim tien minuten in de tweede helft kwam AZ op voorsprong dankzij Dani de Wit, maar lang konden de Alkmaarders daar niet van genieten. Twee minuten later ontsnapte Van Crooij andermaal aan de defensie van de bezoekers: 2-2.

In het vermakelijke duel ging de winst toch naar AZ. De mee naar voren gekomen Milos Kerkez, die er bij de gelijkmaker van Van Crooij niet goed uitzag, lette in de 65e minuut goed op bij een voorzet en maakte daarmee zijn fout goed. Sparta ging in het laatste half uur vergeefs op jacht naar de 3-3.

AZ won vorige week met 2-0 van Go Ahead Eagles en is samen met Ajax, PSV, Excelsior en Twente nog foutloos. Donderdag wacht een thuisduel met het Portugese Gil Vicente in de play-offs van de Conference League. Sparta staat na twee speelrondes op één punt.

Zerrouki valt uit bij winnend FC Twente

Bij Twente-Fortuna was het halverwege al 2-0. Eerst rondde Ricky van Wolfswinkel goed af na een dieptepass van Gijs Smal en op slag van rust was Joshua Brenet het eindstation van mooi combinatiespel. Tijjani Noslin miste namens Fortuna een grote kans op 2-1.

Fortuna-coach Sjors Ultee liet Burak Yilmaz halverwege invallen, maar dat sorteerde weinig effect. De bezoekers werden amper gevaarlijk en Twente breidde de score uit via Virgil Misidjan, die met een prachtig schot de verre hoek vond.

Een smetje op de middag was het uitvallen van Ramiz Zerrouki. De door Feyenoord begeerde middenvelder ging in de tweede helft door zijn enkel en moest zich laten wisselen. Het is nog onduidelijk of de belangrijke wedstrijden tegen Fiorentina in gevaar komen.

Vorige week begon Twente het Eredivisie-seizoen met een 0-1-zege op NEC. Er werd ook twee keer gewonnen van het Servische FK Cukaricki, waardoor de play-offs van de Conference League werden bereikt. Donderdag wacht in Florence het eerste duel met Fiorentina, een week later volgt de return in Enschede. Tussendoor staat voor Twente geen Eredivisie-voetbal op het programma.

Fortuna is na twee Eredivisie-speelrondes nog puntloos, al beleefden de Limburgers een zware start. Vorige week werd thuis met 2-3 van Ajax verloren. Zaterdag komt SC Cambuur op bezoek.

