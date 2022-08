Jasper Cillessen moest zondag even wennen bij zijn terugkeer in de Eredivisie. De doelman, die met NEC een ruime overwinning boekte bij FC Volendam (1-4), had vooral moeite met het kunstgras in het Kras Stadion.

"Daar heb ik de afgelopen zes jaar niet meer op gespeeld", zei Cillessen na afloop tegen ESPN. "In de warming-up droeg ik schoenen met vaste noppen, maar ik had bij het afzetten weinig tot geen grip. Daarom ben ik maar op pinnen gaan spelen, maar dat voel je wel aan je voeten."

De 33-jarige Cillessen werd al na tien minuten gepasseerd door Daryl van Mieghem, die een lange bal van middenvelder Benaissa Benamar zo goed aannam dat hij die direct langs de uitgekomen Cillessen kon schieten.

Even later kwam de oud-speler van Ajax, FC Barcelona en Valencia met de schrik vrij toen hij een schot van Derry Murkin liet glippen. "Dat was wel even schrikken. Die bal zwabberde een beetje, maar dan nog moet ik 'm vasthouden of in ieder geval bij me houden. Gelukkig ging dat schot er niet in."

NEC herpakte zich snel van de vroege achterstand en won op het Volendamse kunstgras met 4-1. Cillessen sloot zijn rentree zo positief af. "Het was weer even wennen. Als je wint, is het altijd leuk. Maar persoonlijk moet het wel beter."

Cillessen keepte tegen FC Volendam zijn eerste Eredivisie-wedstrijd sinds augustus 2016. De doelman werd onlangs door NEC overgenomen van Valencia en tekende een driejarig contract bij de Nijmegenaren.

