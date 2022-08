Dirk Kuijt heeft zondag opnieuw een gevoelige nederlaag geleden met ADO Den Haag. De kersverse trainer zag zijn ploeg in eigen huis met 0-2 ten onder gaan tegen FC Den Bosch.

Beide doelpunten vielen in de eerste helft en werden gemaakt na een mooi uitgespeelde aanval. Anass Ahannach opende in de 39e minuut de score, waarna Asier Córdoba de marge twee minuten later uitbreidde. ADO slaagde er na rust amper nog in gevaar te stichten.

De start van zijn trainersloopbaan verloopt voor de ambitieuze Kuijt niet zoals hij hoopte. De trainer zei bij zijn aanstelling dat hij ADO direct naar de Eredivisie wil leiden. Maar vorige week werd tijdens de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie al met 4-0 van Heracles Almelo verloren.

Ondanks die afstraffing hield Kuijt tegen Den Bosch vast aan zijn opstelling, al moest de 104-voudig international van Oranje op het laatste moment één wijziging doorvoeren. Ajax-huurling Max de Waal haakte namelijk geblesseerd af.

Het duel met Den Bosch, dat het seizoen was begonnen met een 1-3-nederlaag tegen FC Eindhoven, werd in een leeg Bingoal Stadion gespeeld. ADO moest de tribunes voor straf leeg houden vanwege de rellen die op 29 mei uitbraken, nadat de ploeg tegen Excelsior promotie was misgelopen.

Kuijt en ADO krijgen vrijdagavond een nieuwe kans om de eerste punten van het seizoen te pakken. Dan staat een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht op het programma. In de speelronde erna komt Jong Ajax naar Den Haag.

ADO Den Haag had geen antwoord op het spel van FC Den Bosch. Foto: Getty Images

