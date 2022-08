NEC heeft zondagmiddag FC Volendam verslagen bij de Eredivisie-rentree van Jasper Cillessen. De promovendus gaf voor eigen publiek een 1-0-voorsprong uit handen en verloor met 1-4 van de zeer effectieve ploeg uit Nijmegen.

Op 13 augustus 2016 had Cillessen voor het laatst gekeept in de Eredivisie, destijds in dienst van Ajax.

Na periodes bij FC Barcelona en Valencia streek de 33-jarige Oranjekeeper vorige week neer bij jeugdliefde NEC, waar hij zondag de voorkeur kreeg boven Mattijs Branderhorst.

Cillessen zag NEC stroef beginnen. Via Daryl van Mieghem opende FC Volendam al na elf minuten de score. Door goals van Elayis Tavsan en Oussama Tannane stelden de bezoekers nog voor rust orde op zaken. In de tweede helft liep NEC via Mikkel Duelund en Jordy Bruijn verder uit.

Cillessen moet al snel treffer incasseren

Na ruim dertien jaar speelde FC Volendam weer eens een thuiswedstrijd in de Eredivisie. De ploeg uit Noord-Holland trad aan in een 4-4-2-formatie om een basisplaats voor zowel Robert Mühren als Henk Veerman mogelijk te maken. FC Volendam zette in de beginfase continu druk op de defensie van NEC. Vaak met succes, want de promovendus veroverde op gevaarlijke posities de bal.

Toch kwam de 1-0 van Van Mieghem na elf minuten op een andere manier tot stand. De aanvaller omspeelde Cillessen, nadat Benaissa Benamar hem had gevonden met een lange bal. De NEC-keeper kwam even later goed weg. Na een schot van Derry Murkin liet Cillessen de bal uit zijn handen glippen, maar die belandde vervolgens naast het doel.

NEC sloeg razendsnel keihard terug. Eerst vond Tavsan in de zeventiende minuut het doel met een geplaatst schot, waarna Tannane in minuut negentien via de binnenkant van de paal het net vond op aangeven van Pedro Marques. Bij beide goals werd de defensie van FC Volendam simpel uitgespeeld.

Jasper Cillessen tijdens een van de ingelaste drinkpauzes. Jasper Cillessen tijdens een van de ingelaste drinkpauzes. Foto: Pro Shots

NEC loopt verder uit dankzij Deens duo

Ondanks de tropische temperaturen lag het tempo voor rust zeer hoog en was er veel actie voor beide doelen. Na de onderbreking nam het spektakel af. FC Volendam had het meeste balbezit, maar veel mogelijkheden leverde dit optische overwicht niet op.

Het inbrengen van Bilal Ould-Chikh bezorgde FC Volendam nieuw elan. De buitenspeler leidde met zijn dribbels een aantal kansen voor de thuisploeg in, maar NEC en Cillessen hielden stand. Via Duelund werd het zelfs 1-3. De Deense aanvaller kopte in de 76e minuut raak in de verre hoek na een heerlijke voorzet van zijn landgenoot Lasse Schöne. Het laatste woord was aan invaller Bruijn, die bij het ingaan van de blessuretijd doelman Filip Stankovic van dichtbij klopte.

Zo is NEC na de nederlaag van vorige week tegen FC Twente van de nul af. FC Volendam blijft op één punt staan. NEC gaat volgende week zondag op bezoek bij AZ. FC Volendam komt pas op 28 augustus weer in actie, wanneer FC Twente afreist naar het vissersdorp.

