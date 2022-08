Ajax heeft donderdag het vertrek van Perr Schuurs bevestigd. De verdediger verkast voor minimaal 9 miljoen euro van de regerend landskampioen naar Serie A-club Torino.

De transfersom die Torino voor de 22-jarige Schuurs betaalt, kan via bonussen oplopen tot 11,3 miljoen euro. Met de vaste transfersom van 9 miljoen euro staat Schuurs al op de negende plek van duurste inkomende transfers van de Italiaanse club.

Schuurs kwam bij Ajax, mede door de aanwezigheid van de onbetwistbare Jurriën Timber, niet in aanmerking voor een basisplek. De verdediger speelde 94 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en veroverde drie landstitels, twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal.

Ajax nam Schuurs vier jaar geleden voor 3 miljoen euro over van Fortuna Sittard, waar hij in totaal zestig wedstrijden speelde. De club uit Sittard heeft volgens De Limburger destijds een doorverkooppercentage bedongen, waardoor Fortuna recht heeft op zo'n 2 miljoen euro.

Ajax schijnt met Ahmetcan Kaplan al een vervanger voor Schuurs op het oog te hebben. De negentienjarige verdediger brak vorig seizoen door bij de Turkse kampioen Trabzonspor.

Bij Torino, dat vorig seizoen tiende werd in de Serie A, is Schuurs op zijn beurt de opvolger van de naar Juventus vertrokken Bremer. De 25-jarige verdediger leverde Torino een bedrag van zo'n 41 miljoen euro op. Schuurs zal zaterdag in het thuisduel met Lazio mogelijk debuteren voor Torino.