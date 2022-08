Sparta-AZ ·

1' GOAL Sparta! 1-0



ZO DAN! Dit is een nieuw record. Na 7 seconden ligt de bal in het net, en dus is zojuist de snelste goal ooit in de Eredivisie gemaakt! Vito van Crooij krijgt direct na de aftrap de steekpass, loopt om keeper Verhulst heen en schiet de bal in de rechteronderhoek. In eerste instantie werd er nog gevlagd voor buitenspel, maar uit de herhaling blijkt dat hier geen sprake van is. Sparta zet een record neer! Het oude record stond op naam van Koos Waslander, die na 8 seconden scoorde namens NAC.