FC Volendam-NEC ·

90' GOAL NEC! 1-4



Als het nog niet beslist was, dan is het dat nu wel. Bruijn krijgt een prima steekpass van Duelund en werkt de bal vervolgens vakkundig achter Stankovic. De eerste Eredivisie-wedstrijd in Volendam sinds 2009 loopt uit op een teleurstelling voor de thuisploeg.