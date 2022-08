Ajax-FC Groningen ·

10' GOAL FC Groningen! 1-1



Ngonge staat volledig vrij en krijgt de bal aangespeeld van Strand Larsen. Hij stuurt Wijndal vervolgens het bos in en schiet de bal vakkundig achter Pasveer. Ajax klungelt in de verdediging en is de voorsprong daardoor na een paar minuten weer kwijt.