De politie heeft zondag één persoon aangehouden voor vermeende betrokkenheid bij de rellen na afloop van de Eredivisie-wedstrijd FC Utrecht-SC Cambuur (0-0). Bij ongeregeldheden buiten Stadion Galgenwaard werd de ME belaagd en raakte een beveiliger van de thuisclub gewond.

De aangehouden supporter is een 27-jarige inwoner van Utrecht, meldt de politie op Twitter. "Geweld tegen hulpverleners, stewards en politie wordt niet getolereerd. Het onderzoek naar meerdere verdachten wordt voortgezet."

De ME moest zaterdagavond na het competitieduel in actie komen om een confrontatie tussen supporters van FC Utrecht en Cambuur te voorkomen. Aanhangers bekogelden de agenten daarop met "onder andere" stenen. Een beveiliger van FC Utrecht raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

"Een absolute schande: het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd", zegt algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht in een verklaring over de ongeregeldheden. "Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen, is echt schandalig."

Vanwege de ernst van de overtredingen en omdat de ongeregeldheden buiten het stadion plaatsvonden, is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). FC Utrecht zal het OM helpen door beeldmateriaal beschikbaar te stellen.

"Deze eerste wedstrijd van het seizoen zou een feest moeten zijn, moeten voelen als thuiskomen. Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers - goed te zien op de beelden - hard te straffen", belooft Van Es.