FC Utrecht heeft zondag in harde bewoordingen afstand genomen van het gedrag van enkele supporters na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (0-0). Bij ongeregeldheden buiten Stadion Galgenwaard werd de ME belaagd en raakte een beveiliger van de club gewond.

"Een absolute schande: het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd", zegt algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht in een verklaring. "Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen, is echt schandalig."

De politie Utrecht meldde zaterdagavond dat de ME moest worden ingezet om een confrontatie tussen supporters te voorkomen. De aanhangers bekogelden de agenten daarop met "onder andere" stenen.

Burgemeester Sharon Dijksma schrijft zondagochtend op Twitter dat een beveiliger met verwondingen naar het ziekenhuis moest worden gebracht. "Dit geweld moet stoppen! We zullen er alles aan doen om de daders op te sporen en te bestraffen."

Vanwege de ernst van de overtredingen en omdat de ongeregeldheden buiten het stadion plaatsvonden, is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). FC Utrecht zal het OM helpen door beeldmateriaal beschikbaar te stellen.

"Deze eerste wedstrijd van het seizoen zou een feest moeten zijn, moeten voelen als thuiskomen. Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers - goed te zien op de beelden - hard te straffen", belooft Van Es.