Xavi zegt dat de reserverol van Frenkie de Jong in de competitiewedstrijd van FC Barcelona tegen Rayo Vallecano (0-0) een incident was. De Spaanse trainer benadrukte zaterdag nog maar eens dat de de veelbesproken middenvelder dit seizoen van grote waarde kan zijn, mits hij blijft.

"Frenkie is geen speler voor op de bank. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik hem als een heel belangrijke kracht zie. Hij heeft heel goed gespeeld", zei Xavi na het doelpuntloze gelijkspel in Camp Nou op zijn persconferentie.

Het gonst al weken van de geruchten rond de 25-jarige De Jong. FC Barcelona wil de oud-Ajacied in principe behouden, maar alleen als hij akkoord gaat met een verlaging van zijn salaris. De Jong ziet dat (vooralsnog) niet zitten. Daarom wil de Spaanse grootmacht hem het liefst deze zomer nog verkopen om geld vrij te maken voor nieuwe spelers.

Xavi houdt zich ondertussen op de achtergrond en herhaalt al weken dat De Jong, wat hem betreft, een plek in zijn selectie heeft. Die woorden liet hij zaterdagavond opnieuw vallen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren op de transfermarkt. Maar als hij bij ons blijft, wordt hij een belangrijke speler."

Xavi ziet dat druk op FC Barcelona is toegenomen

De Jong kwam zaterdag tegen Rayo Vallecano na een uur spelen het veld in voor Pablo Gavi en maakte als invaller een goede indruk. Ook de 44-voudig international kon het deze zomer flink versterkte FC Barcelona niet aan het bevrijdende doelpunt helpen.

"We speelden geen goede wedstrijd", concludeerde Xavi. "We verzuimden de juiste beslissingen te nemen op het veld. Ik denk ook dat de hoge verwachtingen voor extra druk hebben gezorgd bij de spelers, al heb ik liever dat dan een pessimistische sfeer. Desondanks hadden we denk ik meer verdiend dan één punt."

Concurrent Real Madrid kan zondag direct profiteren van het puntenverlies van FC Barcelona. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti, die woensdag ten koste van Eintracht Frankfurt de Europese Super Cup won, speelt om 22.00 uur een uitwedstrijd tegen UD Almería.