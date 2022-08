Doelman David de Gea vindt dat hij voor een groot deel verantwoordelijk is voor de ontluisterende nederlaag van Manchester United bij Brentford (4-0). De blamage van de ploeg van trainer Erik ten Hag werd zaterdagavond ingeleid door twee fouten van de Spanjaard.

"Dit is het moment voor mij om verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat mijn fouten het team drie punten hebben gekost", concludeerde De Gea in gesprek met Sky Sports. "Het werd zo wel erg moeilijk voor de rest van het team. Mijn optreden was slecht."

Vooral de openingstreffer van Brentford in de tiende minuut was volledig op het conto van De Gea te schrijven. De 31-jarige Spanjaard liet een houdbaar schot van Josh Dasilva onder zich doorgaan.

Acht minuten later beging hij opnieuw een fout met een riskante pass op Christian Eriksen. De Deen werd onder druk gezet door spelers van Brentford en raakte de bal dan ook direct kwijt, waardoor Mathias Jensen de 2-0 kon laten aantekenen.

"Die eerste bal had ik al moeten pakken, dan was het resultaat heel anders geweest", denkt De Gea, die overigens niet vindt dat alleen hem blaam treft. "We moeten met z'n allen veel beter reageren op een tegendoelpunt. We horen in staat zijn om zelf te scoren. Het was niet best."

42 De Gea leidt met blunder achterstand van United in tegen Brentford

'We hebben moed, stabiliteit en goede spelers nodig'

De dramatische seizoensstart van United - vorige week won Brighton & Hove Albion met 1-2 op Old Trafford - komt enigszins als een verrassing. In de voorbereiding boekten 'The Red Devils' immers overwegend goede resultaten. De oefenwedstrijden gaven volgens De Gea geen realistisch beeld van de werkelijkheid.

"In de voorbereiding is het eenvoudig, want dan speel je voor niks. Als je wedstrijden krijgt waar het wél ergens over gaat, heb je moed, stabiliteit en goede spelers nodig. We moeten nu bij elkaar blijven. Er is onder de nieuwe manager in ieder geval veel te verbeteren in dit team."

Niet alleen De Gea werd na het duel met Brentford flink bekritiseerd, maar ook Lisandro Martínez, die deze zomer voor minimaal 57,37 miljoen euro overkwam van Ajax. De relatief kleine Argentijn had het lastig met de lange ballen van Brentford en werd bij rust uit het veld gehaald door Ten Hag.

Brentford-trainer Thomas Frank zei dat het zijn bewuste tactiek was om veel ballen op Martínez te spelen. "We wisten dat we dan een goede kans zouden hebben om het luchtduel te winnen of anders de tweede bal op te pikken", zei de Deense coach tegen Sky Sports.

"Wat dat betreft hebben we ook goed naar de wedstrijd van Manchester United tegen Brighton gekeken. Brighton wil - net als wij - graag verzorgd voetbal spelen en van achteren opbouwen, maar koos tegen United voor de lange bal. Daarom hebben wij dat ook gedaan."