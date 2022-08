Verdediger Mats Deijl van Go Ahead Eagles is zaterdagavond door het stof gegaan voor zijn harde tackle op Richard Ledezma in de thuiswedstrijd tegen PSV. Door zijn misplaatste sliding, die hij moest bekopen met een rode kaart, viel Ledezma geblesseerd uit en was de ploeg uit Deventer kansloos tegen de Eindhovenaren: 2-5.

De 25-jarige Deijl beging zijn harde overtreding in de 32e minuut. De vleugelverdediger probeerde met een sliding de bal voor de voeten van Ledezma weg te tikken, maar in plaats daarvan raakte hij vol de enkel van de Amerikaan.

"Eerst wilde ik hem vasthouden. Ik dacht: dan krijg ik geel. Dat had ik achteraf beter kunnen doen", zei een schuldbewuste Deijl na afloop in gesprek met ESPN. "Ik heb het moment inmiddels wel vijf keer teruggezien. Ik voelde ook direct dat ik op zijn enkel kwam. Het is een terechte rode kaart."

Op het moment van de rode kaart waren Go Ahead Eagles en PSV nog in evenwicht (1-1), maar de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liep aan het einde van de eerste helft uit naar een 1-3-voorsprong. In de tweede helft was de thuisploeg met een man minder logischerwijs niet meer in staat om terug in de wedstrijd te komen.

Mats Deijl wist direct dat hij fout zat toen hij zijn sliding inzette. Foto: Pro Shots

'Heeft geen zin om 25 keer sorry te zeggen'

De sliding van Deijl betekende ook het einde van de wedstrijd van Ledezma. De aanvallende middenvelder, die nog niet zo lang van een zware knieblessure hersteld is, mocht tegen Go Ahead voor het eerst in lange tijd vanaf de aftrap beginnen bij PSV.

"Het was natuurlijk niet mijn intentie om die jongen pijn te doen of hem zo te raken", zei Deijl. "Dat zit totaal niet in me, dat kan iedereen beamen denk ik. Ik ben in de rust bij die jongen (Ledezma, red.) geweest om te checken hoe het met hem ging. Dat vond hij volgens mij wel fijn. Hij zei dat het naar omstandigheden goed ging."

Deijl weet ook dat zijn rode kaart een rol heeft gespeeld in de uiteindelijk ruime nederlaag van Go Ahead. "Maar in de rust heb ik de trainer vooral aan het woord gelaten. Niemand heeft er iets aan als ik 25 keer sorry zeg op zo'n moment. Ik kan het niet meer terugdraaien, maar dit gaat me nooit meer gebeuren. Dat weet ik zeker."