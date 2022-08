Feyenoord-trainer Arne Slot had zaterdagavond meer van zijn ploeg verwacht in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers beten zich ondanks een overwicht voor eigen publiek stuk op de compact spelende Friezen: 0-0.

"Het is ons niet gelukt door de muur van Heerenveen heen te spelen", zei Slot in gesprek met ESPN. "Dat ging in het eerste en laatste kwartier nog wel vrij aardig qua kansen. Maar in de tussenliggende fase is het maar heel mondjesmaat gelukt om het ongelooflijk vele balbezit om te zetten in grote kansen."

Het was vooral aan doelman Andries Noppert te danken dat Heerenveen met een punt uit De Kuip vertrok. De van Go Ahead Eagles overgenomen keeper keerde voor rust schoten van Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun. In de slotfase stuitten Jens Toornstra, Gernot Trauner en Alireza Jahanbakhsh in kansrijke positie op Noppert.

Slot vindt desondanks dat Feyenoord de remise over zichzelf heeft afgeroepen. "Als er tien man rond hun eigen zestien staan, liggen er heel weinig ruimtes. Dan ben je afhankelijk van individuele acties van de zijkant. Vanaf rechts waren we heel dreigend, maar vanaf links ging dat vooral in de eerste helft wat moeizamer."

"Je weet dat Heerenveen heel veel heeft moeten lopen. Daardoor hoopten we dat er in de slotfase wat ruimte zou komen en we net als vorig jaar zouden kunnen toeslaan. Die kansen hebben we nu ook gehad, maar helaas scoorden we dit keer niet."

Met aanvaller Igor Paixão hoopt Feyenoord de voorhoede op korte termijn van een nieuwe impuls te voorzien. De Braziliaan staat op het punt te tekenen in De Kuip. "Het is geen geheim dat er spelers zijn die we met meer dan gemiddelde interesse volgen. Het is niet uitgesloten dat er vandaag of morgen wat naar buiten komt."