FC Barcelona is zaterdag meteen tegen puntenverlies aangelopen in zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in La Liga. De Catalanen kwamen in Camp Nou met invaller Frenkie de Jong niet verder dan 0-0 tegen Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski kwam al vroeg tot scoren voor Barcelona, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. In het vervolg van de eerste helft kreeg Rayo Vallecano de beste kans, maar Marc-André ter Stegen hield Álvaro García van scoren af.

Ook na rust slaagde Barcelona, waarbij De Jong na ruim een uur spelen inviel, er lange tijd niet in om gevaar te stichten. Aan de andere kant was Sergio Camello wel dicht bij de openingstreffer, maar hij schoot voorlangs.

In de slotfase ging Barcelona op jacht naar een doelpunt en daar was de thuisploeg een aantal keren dichtbij. Lewandowski schoot op aangeven van De Jong naast en miste even later opnieuw in de rebound na een inzet van Pierre-Emerick Aubameyang.

Invaller Franck Kessié leek de score twee minuten voor tijd eindelijk te openen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de blessuretijd kreeg Sergio Busquets nog zijn tweede gele kaart bij Barcelona, waar Memphis Depay op de bank bleef.

Debutant Robert Lewandowski baalt na een gemiste kans. Debutant Robert Lewandowski baalt na een gemiste kans. Foto: Getty Images

Barcelona kon Lewandowski vrijdag pas inschrijven

Barcelona kon de aanwinsten Lewandowski, Raphinha, Kessié en Andreas Christensen afgelopen vrijdag pas inschrijven voor het nieuwe seizoen. In de afgelopen maanden werkte de financieel geplaagde club hard om alles rond te krijgen.

Hierdoor kon Lewandowski zaterdag zijn officiële debuut voor Barcelona maken. Ook Christensen en Raphinha hadden een basisplaats, terwijl Kessié ruim een kwartier voor tijd inviel.

Barcelona bedacht de afgelopen tijd een aantal constructies om aan de eisen van La Liga te voldoen. De constructies zorgden voor honderden miljoenen euro's aan inkomsten, waarmee de club de negatieve bestedingslimiet van 144 miljoen euro wegwerkte.

Volgens Spaanse media is Barcelona ook van plan om het flinke salaris van De Jong te reduceren óf de dure Oranje-international te verkopen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De middenvelder wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan Manchester United en Chelsea.