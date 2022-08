FC Barcelona is zaterdag meteen tegen puntenverlies aangelopen in zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in La Liga. De Catalanen kwamen in Camp Nou met invaller Frenkie de Jong niet verder dan 0-0 tegen Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski kwam al vroeg tot scoren voor Barcelona, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. In het vervolg van de eerste helft kreeg Rayo Vallecano de beste kans, maar Marc-André ter Stegen hield Álvaro García van scoren af.

Ook na rust slaagde Barcelona, waarbij De Jong in de zestigste minuut inviel, er lange tijd niet in om gevaar te stichten. Aan de andere kant was Sergio Camello wel dicht bij de openingstreffer, maar hij schoot voorlangs.

In de slotfase ging Barcelona op jacht naar een doelpunt en daar was de thuisploeg een aantal keren dichtbij. Lewandowski schoot op aangeven van De Jong naast en miste even later opnieuw in de rebound na een inzet van Pierre-Emerick Aubameyang.

Franck Kessié leek de score twee minuten voor tijd eindelijk te openen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de blessuretijd kreeg Sergio Busquets nog zijn tweede gele kaart bij Barcelona, waar Memphis Depay op de bank bleef.