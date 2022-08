Feyenoord heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Heerenveen.

Feyenoord kreeg wel verschillende grote kansen op de openingstreffer, maar Heerenveen-keeper Andries Noppert hield zijn doel met enkele fraaie reddingen schoon. Een kopbal van Jacob Rasmussen na twee minuten belandde bovendien op de lat.

Ook Heerenveen kreeg met name na rust enkele kansen op de 0-1. Doelman Justin Bijlow onderscheidde zich op zijn beurt onder de lat bij Feyenoord. In de slotfase zag Jens Toornstra nog een schot van dichtbij gered worden door Noppert, waardoor het duel in De Kuip geen winnaar kreeg.

Feyenoord kende vorige week een uitstekende start van de Eredivisie door met 2-5 te winnen bij Vitesse. De overtuigende zege kwam redelijk onverwachts voor de ploeg van trainer Arne Slot, die na het Europese succes van afgelopen seizoen maar liefst zes basisspelers zag vertrekken.

Bij Feyenoord maakte Santiago Giménez zijn debuut. De Mexicaanse spits, die in de 78e minuut binnen de lijnen kwam, stapte twee weken geleden voor zo'n 4 miljoen euro over van het Mexicaanse Cruz Azul naar Rotterdam. Hij kon zijn nieuwe werkgever echter niet aan de zege helpen. In de blessuretijd gleed hij de bal net over het Friese doel.

Na het knappe gelijkspel in Rotterdam wacht Heerenveen nog op de eerste zege van het seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Kees van Wonderen bleef vorige week in de eerste competitiewedstrijd steken op een doelpuntloze remise tegen Sparta Rotterdam.

Heerenveen-doelman Andries Noppert was een flinke sta-in-de-weg voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Feyenoord mist kans op kans voor rust

Na de 2-5-zege op Vitesse koos trainer Arne Slot voor dezelfde elf spelers voor het thuisduel met Heerenveen en dat leverde Feyenoord een sterkte openingsfase op in de eigen Kuip. Na twee minuten spelen volgden er al twee grote kansen voor de Rotterdammers: een fraai schot van Sebastian Szymanski werd gekeerd door Noppert en Rasmussen kopte de bal uit een hoekschop op de paal.

Feyenoord liet zich niet kisten door die missers, want ook daarna regende het grote kansen in De Kuip. Marcus Pedersen hielp een grote mogelijkheid om zeep na goed voorbereidend werk van Fredrik Aursnes en Javairô Dilrosun zag zijn schot gered worden door Noppert. Dankzij de doelman ging Heerenveen schadevrij de rust in.

Ook na de onderbreking was Feyenoord de betere partij, al kroop Heerenveen wat vaker uit de schulp, zeker in de eerste minuten van de tweede helft. Amin Sarr en Pawel Bochniewicz waren dicht bij de 0-1, maar kwamen niet tot scoren. Joost van Aken kreeg de bal ook niet in het doel nadat Feyenoord-doelman Justin Bijlow bij een hoekschop had misgetast.

Ook in de slotfase kreeg Heerenveen een grote kans: Sarr stuitte met een schot in de korte hoek op doelman Bijlow. Met Giménez in de gelederen nam Feyenoord de regie over en vijf minuten voor tijd kreeg het een uitgelezen mogelijkheid op de 1-0. Toornstra zag zijn inzet echter fraai gekeerd worden door uitblinker Noppert en in de blessuretijd tikte Giménez de bal over, waardoor Feyenoord voor het eerst dit seizoen puntenverlies leed.

