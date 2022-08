Ruud van Nistelrooij is in zijn nopjes dat PSV al voor rust de zege op Go Ahead Eagles in zijn zak had. Met het oog op het cruciale tweeluik met Rangers FC in de play-offs van de Champions League kon de coach van de Eindhovenaren zaterdag al enkele spelers sparen.

"Uiteindelijk wil je tussen twee Europese wedstrijden in de punten meenemen, dat is het allerbelangrijkste", zei Van Nistelrooij na afloop van de 2-5-zege op Go Ahead Eagles tegen ESPN. Bij rust leidden de Eindhovenaren al met 1-3. "Dit is geen makkelijke uitwedstrijd. Dan ben je blij met de drie punten."

Van Nistelrooij spaarde voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles al enkele spelers: hij zette onder anderen smaakmaker Joey Veerman, aanvallende middenvelder Guus Til en linksback Philipp Max op de bank. Door de 1-3-ruststand kon hij met een gerust hart Luuk de Jong en Cody Gakpo naar de kant halen. Dinsdag speelt PSV in Glasgow het eerste duel met Rangers.

"Het werd een makkelijke avond omdat we voor rust de 1-2 en 1-3 maakten", aldus Van Nistelrooij, die Go Ahead Eagles na een kwartier spelen nog op 1-1 zag komen. "Dan kan je alweer gaan nadenken over dinsdag. Gakpo en De Jong hebben de afgelopen weken heel veel gespeeld, dus die kon ik eruit halen."

Van Nistelrooij plaatste ook een kritische noot over de tweede helft, waarin PSV tegen een tiental Go Ahead Eagles de 2-4 om de oren kregen. "Door de score verslapte de concentratie. De gedachten gingen misschien uit naar wat komen gaat."

Van Nistelrooij kon nog niet zeggen hoe het met Richard Ledezma was. De middenvelder moest zich in de eerste helft laten vervangen met een enkelblessure, die hij opliep bij een harde tackle van Mars Deijl. Die kreeg daar rood voor. "Hij heeft heel veel last. Nadere onderzoeken moeten uitwijzen wat het precies is. Fingers crossed dat het meevalt."