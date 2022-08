FC Utrecht heeft zaterdag ook in zijn tweede Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen punten laten liggen. De Domstedelingen kwamen thuis niet verder dan 0-0 tegen SC Cambuur. RKC Waalwijk pakte dankzij een doelpunt in de slotfase een punt bij FC Emmen: 1-1.

Bas Dost maakte zijn basisdebuut bij Utrecht, dat vorige week met 2-2 gelijkspeelde bij RKC. De spits, die deze zomer overkwam van Club Brugge, scoorde vorige week nog twee keer tijdens zijn eerste optreden voor de ploeg van coach Henk Fraser.

Tegen Cambuur kreeg Dost in de eerste helft een kans om de score te openen, maar Léon Bergsma voorkwam met een goed getimede sliding dat de aanvaller van dichtbij kon schieten. Ook Daishawn Redan en Djevencio van der Kust lieten voor rust kansen liggen voor Utrecht.

In de tweede helft waren de beste kansen voor Cambuur, maar doelman Vasilis Barkas hield zijn ploeg op de been. De Griek voorkwam een tegendoelpunt met reddingen op doelpogingen van Jamie Jacobs en Bergsma.

Julen Lobete maakte zijn eerste doelpunt voor RKC Waalwijk.

RKC redt punt in Emmen

In Drenthe kwam Emmen na een klein uur spelen op voorsprong tegen RKC. Lucas Bernadou schoot de bal prachtig in de linkerbovenhoek na geklungel in de verdediging van de Waalwijkers.

Emmen leek op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar in de slotfase gooide Julen Lobete roet in het eten van de thuisploeg. De Spanjaard, die wordt gehuurd van RC Celta, werd uitstekend bediend door Florian Jozefzoon en schoof de bal in de linkerhoek. In de blessuretijd was Jozefzoon nog dicht bij de 1-2, maar zijn inzet ging over.

Bij Emmen maakte Mark Diemers, die wordt gehuurd van Feyenoord, na rust zijn debuut. De ploeg van coach Dick Lukkien opende het seizoen vorige week met een nederlaag bij PSV (4-1).

FC Emmen viert de openingstreffer van Lucas Bernadou.

