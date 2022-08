Manager Erik ten Hag dringt aan op versterkingen na een nieuwe afgang met Manchester United. De gevallen recordkampioen ging zaterdag op ontluisterende wijze onderuit bij Brentford (4-0) en staat na twee duels laatste in de Premier League.

"We zitten als team in een moeilijk proces. Ik had een andere start verwacht", zei Ten Hag na de 4-0-nederlaag tegen Brentford. De eindstand was al bij rust bereikt. "We moeten dit snel gaan veranderen. We hebben nieuwe spelers nodig die kwaliteit brengen. We zullen ze proberen te overtuigen om te komen."

Ten Hag gaf met Manchester United deze zomer al 72 miljoen euro uit op de transfermarkt. De voormalig trainer van Ajax haalde oude bekende Lisandro Martínez voor 57 miljoen euro naar Manchester, terwijl Feyenoord-back Tyrell Malacia voor 15 miljoen euro overstapte naar Old Trafford.

Manchester United lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met middenvelder Adrien Rabiot. Volgens Britse media heeft de twintigvoudig landskampioen een akkoord bereikt met Juventus over een transfersom van zo'n 23,5 miljoen euro.

Daarnaast wordt in Engeland hevig gespeculeerd over een vertrek van superster Cristiano Ronaldo. De Portugees zou willen vertrekken uit Manchester omdat United dit seizoen niet in de Champions League uitkomt. Ten Hag zei recent dat hij rekent op het aanblijven van de spits.

'Dit valt me zwaar, we hebben de fans laten zitten'

Ten Hag ging na de afgang in het Brentford Stadium door het stof. "Dit valt me zwaar en is een verrassing voor me. De ploeg moet verantwoordelijkheid nemen en ik leef mee met de fans. We hebben ze laten zitten. Ik voel me verantwoordelijk."

Manchester United maakte een onthutsend zwakke indruk in de eerste helft en keek na 35 minuten spelen tegen een 4-0-achterstand aan. De openingstreffer van Brentford werd ingeleid door een blunder van doelman David de Gea, die ook schuld had aan de 2-0 door Christian Eriksen in de dekking aan te spelen. De Deen verloor vervolgens de bal en zag Brentford scoren.

"Dat zijn twee individuele fouten, dat is duidelijk. Dat mag niet op dit niveau", aldus Ten Hag, die drie keer wisselde in de rust. "Fouten horen bij voetbal, maar je moet erin blijven geloven omdat er nog lang te gaan is. Maar Brentford was een stuk hongeriger en dat is onbestaanbaar. Ik had alle andere acht spelers kunnen wisselen."

Manchester United komt pas op 22 augustus weer in actie in de Premier League. Dan is aartsrivaal Liverpool de tegenstander. 'The Reds' kenden tot dusver ook geen al te beste start van het seizoen. Vorige week bleef de ploeg van manager Jürgen Klopp steken op een 2-2-gelijkspel tegen het gepromoveerde Fulham. Maandag speelt Liverpool tegen Crystal Palace.