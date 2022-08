PSV heeft zaterdag in de Eredivisie een goede generale beleefd voor de eerste wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij was in Deventer met 2-5 te sterk voor Go Ahead Eagles, dat lange tijd met tien man speelde.

Luuk de Jong bracht PSV al snel op voorsprong in De Adelaarshorst. Na een klein kwartier spelen kwam Go Ahead verrassend langszij via een treffer van Isac Lidberg.

De Deventenaren moesten na ruim een half uur met tien man verder door een rode kaart voor Mats Deijl. De rechtsback werd uit het veld gestuurd vanwege een stevige overtreding op Richard Ledezma, die zich even later moest laten vervangen.

Op slag van rust kwam PSV nog tweemaal tot scoren. Xavi Simons bezorgde de Eindhovenaren de voorsprong en Armando Obispo maakte diep in de blessuretijd de 1-3. Simons was een kwartier voor tijd opnieuw trefzeker, waarna Oliver Edvardsen wat terugdeed namens Go Ahead. Joey Veerman bepaalde in de slotfase de eindstand.

Dankzij de overwinning gaat PSV met zes punten uit twee wedstrijden voorlopig aan kop in de Eredivisie. Go Ahead wacht nog op het eerste punt dit seizoen.

Cody Gakpo en De Jong werden in de rust gewisseld met het oog op de heenwedstrijd tegen Rangers FC. PSV gaat dinsdag op bezoek bij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Xavi Simons scoorde tweemaal voor PSV. Foto: Pro Shots

De Jong opent score al na drie minuten

PSV begon met flink wat wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Guus Til, Joey Veerman, Ismael Saibari en Philipp Max begonnen alle vier op de bank, terwijl Ledezma, Fredrik Oppegard, Simons en Johan Bakayoko een basisplaats hadden in Deventer.

In De Adelaarshorst kwam PSV al na drie minuten op voorsprong. De Jong kopte raak uit een afgemeten voorzet van Gakpo, nadat Simons even daarvoor nog een grote kans op de openingstreffer had gemist.

De Eindhovenaren verzuimden de marge vervolgens te verdubbelen. In de veertiende minuut was het aan de andere kant wel raak en dat betekende de eerste goal van Go Ahead dit seizoen. Een voorzet vanaf links werd met het hoofd teruggelegd door Deijl, waarna Lidberg met een volley raak schoot.

Go Ahead bood na de gelijkmaker een tijdje goed partij, maar kwam in de 32e minuut met tien man te staan door een rode kaart voor Deijl. De verdediger moest het veld verlaten vanwege een harde tackle op Ledezma. De Amerikaan, die in zijn carrière al flink wat blessureleed kreeg te verduren, ging enkele minuten later naar de kant.

PSV viert de openingstreffer van Luuk de Jong. PSV viert de openingstreffer van Luuk de Jong. Foto: Pro Shots

PSV scoort twee keer in blessuretijd

In de blessuretijd van de eerste helft profiteerde PSV van de overtalsituatie. De Jong kopte de bal eerst tegen de keeper en raakte in de rebound de lat, waarna Simons wel de 1-2 maakte. In de negende minuut van de extra tijd vergrootte Obispo de voorsprong met een kopbal van dichtbij.

Met het oog op het duel met Rangers besloot Van Nistelrooij in de rust een aantal wijzigingen door te voeren: De Jong en Gakpo werden vervangen door Saibari en Til. Vroeg in de tweede helft was Bakayoko dicht bij de 1-4, maar zijn schot belandde via de lat net voor de doellijn.

In een matige tweede helft zorgde Simons een klein kwartier voor tijd wel voor de vierde goal van PSV. De middenvelder werd uitstekend bediend door Saibari en rondde beheerst af. Vier minuten later deed Edvardsen na een fraaie aanval wat terug voor Go Ahead.

Lidberg vond kort daarna ook het doel voor de thuisploeg, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding van de Zweed op Oppegard. Drie minuten voor tijd besliste invaller Veerman de wedstrijd na een voorzet van Phillipp Mwene, waardoor PSV met een goed gevoel naar Glasgow zal afreizen.

