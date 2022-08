Denzel Dumfries heeft Internazionale zaterdag de overwinning bezorgd in de eerste wedstrijd van dit seizoen in de Serie A. De Oranje-international scoorde diep in blessuretijd in de uitwedstrijd tegen Lecce: 1-2. AC Milan boekte een moeizame thuiszege op Udinese (4-2), terwijl Paris Saint-Germain in Frankrijk wel overtuigde.

Dumfries maakte in de 95e minuut de winnende treffer voor Inter. De verdediger werkte de bal van dichtbij binnen, nadat hij eerder in de wedstrijd nog op de paal had gekopt.

Inter was al in de tweede minuut op voorsprong gekomen bij Lecce. Romelu Lukaku kopte raak nadat Matteo Darmian een voorzet met het hoofd had verlengd. Kort na rust kwam Lecce verrassend op gelijke hoogte via een treffer van Assan Ceesay.

Dumfries kreeg twintig minuten voor tijd de uitgelezen kans op de 1-2, maar de net ingevallen Oranje-international kopte van dichtbij op de linkerpaal. In blessuretijd vond Dumfries dus wel het doel voor Inter, waarbij Stefan de Vrij een basisplek had.

AC Milan opent seizoen met moeizame zege

Ook regerend landskampioen AC Milan wist te winnen. De 'Rossoneri' kwamen na twee minuten op achterstand tegen Udinese door een doelpunt van Rodrigo Becão, maar vervolgens draaide de de ploeg van trainer Stefano Pioli de achterstand in een tijdsbestek van slechts vier minuten om in een voorsprong. Theo Hernández (penalty) en Ante Rebic waren trefzeker.

Udinese gaf zich niet gewonnen en kwam op slag van rust via Adam Masina op gelijke hoogte. Brahim Díaz bezorgde Milan direct na de onderbreking weer de voorsprong, waarna Rebic ruim twintig minuten voor tijd de 4-2 maakte. Bram Nuytinck maakte de negentig minuten vol bij Udinese.

Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners boekten met Atalanta een 0-2-zege bij Sampdoria. De Nederlanders hadden alle drie een basisplaats bij de formatie uit Bergamo.

Sampdoria dacht na een klein kwartier op voorsprong te komen, maar de treffer van Francesco Caputo werd op advies van de VAR afgekeurd wegens een overtreding. Rafael Tolói bracht Atalanta twaalf minuten later wel op voorsprong. Diep in de blessuretijd zorgde Ademola Lookman voor de beslissing.

PSG scoort ook vijf keer tegen Montpellier

In Frankrijk heeft Paris Saint-Germain ook in de tweede competitiewedstrijd vijf keer gescoord. De ploeg van de nieuwe trainer Christophe Galtier was in de eerste thuiswedstrijd met 5-2 te sterk voor Montpellier, nadat vorige week met 5-0 werd gewonnen van Clermont.

PSG had op slag van rust een eigen doelpunt nodig om de ban te breken. Halverwege de eerste helft had Kylian Mbappé nog een strafschop gemist. Toen de thuisploeg vlak voor rust nog een penalty kreeg, ging Neymar achter de bal staan en de Braziliaanse vedette faalde niet vanaf 11 meter.

Nadat Neymar met een kopbal voor de 3-0 had gezorgd, pikte Mbappé alsnog een doelpunt mee. De superster scoorde met een intikker uit een hoekschop. Even daarvoor had Montpellier de eretreffer gemaakt. Renato Sanchez was de maker van het vijfde doelpunt van de Parijzenaars.

PSG gaat na twee wedstrijden overtuigend aan kop in de Ligue 1. De regerend landskampioen van Frankrijk is nog foutloos en heeft een indrukwekkend doelsaldo van tien doelpunten voor en twee doelpunten tegen.

