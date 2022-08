AC Milan is het nieuwe seizoen in de Serie A zaterdag begonnen met een moeizame overwinning. De regerend landskampioen was in San Siro met 4-2 te sterk voor Udinese. Ook het Nederlands getinte Atalanta begon met een zege.

Milan kwam na twee minuten op achterstand tegen Udinese door een doelpunt van Rodrigo Becão. Vervolgens draaiden de 'Rossoneri' de achterstand in een tijdsbestek van slechts vier minuten om in een voorsprong. Theo Hernández (penalty) en Ante Rebic waren trefzeker.

Udinese gaf zich niet gewonnen en kwam op slag van rust via Adam Masina op gelijke hoogte. Brahim Díaz bezorgde Milan direct na de onderbreking weer de voorsprong, waarna Rebic ruim twintig minuten voor tijd de 4-2 maakte. Bram Nuytinck maakte de negentig minuten vol bij Udinese.

Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners boekten met Atalanta een 0-2-zege bij Sampdoria. De Nederlanders hadden alle drie een basisplaats bij de formatie uit Bergamo.

Sampdoria dacht na een klein kwartier op voorsprong te komen, maar de treffer van Francesco Caputo werd op advies van de VAR afgekeurd wegens een overtreding. Rafael Tolói bracht Atalanta twaalf minuten later wel op voorsprong. Diep in de blessuretijd van de tweede helft zorgde Ademola Lookman voor de beslissing.

Later op de avond komt Internazionale nog in actie in de Serie A. De 'Nerazzurri' gaan om 20.45 uur op bezoek bij Lecce.

